Pierre admite erro após expulsão diante do Avaí: 'Peço desculpas'

O volante Pierre usou as redes sociais para pedir desculpas à torcida do Fortaleza após a expulsão na partida diante do Avaí, no último domingo (10), pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Na reta final do confronto, o jogador se envolveu em uma confusão com a arbitragem e acabou expulso. Segundo a súmula do árbitro Paulo César Zanovelli, Pierre teria ofendido e ameaçado o quarto árbitro William Machado Steffen, além de danificar parte da estrutura da área técnica.

“Expulsei diretamente após ser informado pelo quarto árbitro da partida, William Machado Steffen, que o atleta colocou as mãos no seu peito e o ofendeu com as seguintes palavras: ‘vai tomar no c*, seu merda, vai se fo***’. Após receber o cartão vermelho, tentou de forma grosseira e agressiva ir para cima do quarto árbitro, sendo contido por diversos companheiros de equipe. Durante esses atos, ameaçou o mesmo com as palavras: ‘você conseguiu seu filho da pu**’, ‘ladrão, vou dar na sua cara’, ‘vou te pegar de porrada e quebrar a sua cara’. Após todos esses atos e ofensas, deixou o banco de reservas”, relatou o árbitro da partida.

Com a expulsão, Pierre está fora do Clássico-Rei diante do Ceará, marcado para domingo (17), às 18h30, na Arena Castelão. Além do atleta, Ryan, Brítez e o técnico Thiago Carpini também serão desfalques do Fortaleza para a partida.

Em meio à repercussão e por não poder atuar em uma partida tão importante, o meio-campista enviou, por meio do Instagram, uma mensagem se desculpando pelo fato e relatando a sua versão sobre o ato que terminou com sua expulsão.