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Pierre admite erro após expulsão diante do Avaí: 'Peço desculpas'

O cartão faz o jogador ser desfalque do time tricolor no Clássico-Rei do próximo domingo (17)

Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
(Atualizado às 10:47)
Jogada
Legenda: Pierre será desfalque ao lado Ryan, Brítez e o técnico Thiago Carpini para jogo contra o Ceará
Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

O volante Pierre usou as redes sociais para pedir desculpas à torcida do Fortaleza após a expulsão na partida diante do Avaí, no último domingo (10), pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Na reta final do confronto, o jogador se envolveu em uma confusão com a arbitragem e acabou expulso. Segundo a súmula do árbitro Paulo César Zanovelli, Pierre teria ofendido e ameaçado o quarto árbitro William Machado Steffen, além de danificar parte da estrutura da área técnica.

“Expulsei diretamente após ser informado pelo quarto árbitro da partida, William Machado Steffen, que o atleta colocou as mãos no seu peito e o ofendeu com as seguintes palavras: ‘vai tomar no c*, seu merda, vai se fo***’. Após receber o cartão vermelho, tentou de forma grosseira e agressiva ir para cima do quarto árbitro, sendo contido por diversos companheiros de equipe. Durante esses atos, ameaçou o mesmo com as palavras: ‘você conseguiu seu filho da pu**’, ‘ladrão, vou dar na sua cara’, ‘vou te pegar de porrada e quebrar a sua cara’. Após todos esses atos e ofensas, deixou o banco de reservas”, relatou o árbitro da partida.

Com a expulsão, Pierre está fora do Clássico-Rei diante do Ceará, marcado para domingo (17), às 18h30, na Arena Castelão. Além do atleta, Ryan, Brítez e o técnico Thiago Carpini também serão desfalques do Fortaleza para a partida.

Em meio à repercussão e por não poder atuar em uma partida tão importante, o meio-campista enviou, por meio do Instagram, uma mensagem se desculpando pelo fato e relatando a sua versão sobre o ato que terminou com sua expulsão.

“Nação Tricolor, quero pedir desculpas pela expulsão hoje. Sei da responsabilidade que é vestir essa camisa e do esforço de todos nessa sequência difícil de jogos. Todos do banco discordaram no momento da expulsão do Britez. O 4º árbitro disse ao juiz que o agredi e o xinguei. Uma grande mentira, por isso minha reação. Peço desculpas, mais uma vez. Seguimos, que temos outra grande batalha pela frente!”, escreveu o volante.

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