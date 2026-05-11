Circo do Tirullipa é atingido por incêndio em Natal

Um incêndio atingiu o circo do humorista cearense Tirullipa na madrugada desta segunda-feira (11), em Natal (RN). As chamas consumiram parte da estrutura principal montada nas proximidades da Arena das Dunas. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte (CBMRN), o chamado foi registrado às 4h36. Em menos de cinco minutos, a primeira equipe chegou ao local, já que o quartel responsável pela área fica a menos de três quilômetros da ocorrência.

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Ao chegarem, os bombeiros encontraram o fogo se espalhando rapidamente pela lona e pela estrutura principal do circo. As equipes iniciaram imediatamente o combate às chamas e realizaram buscas internas para verificar a existência de possíveis vítimas ou desaparecidos. Nenhuma pessoa foi encontrada no interior do local.

Para reforçar a operação, outras duas viaturas foram acionadas, vindas da Zona Norte de Natal e do município de Parnamirim. A concessionária de energia elétrica também foi chamada para avaliar os geradores instalados na área. Após vistoria, foi constatado que os equipamentos estavam desligados, sem oferecer riscos adicionais durante a atuação das equipes.

De acordo com os bombeiros, o incêndio foi controlado após cerca de uma hora de trabalho entre combate direto ao fogo e rescaldo. O local permaneceu isolado após a ocorrência para garantir a segurança da população e permitir avaliações estruturais por parte da Defesa Civil e de outros órgãos competentes.

TIrullipa pediu forças em redes sociais

Nas redes sociais, Tirullipa lamentou o ocorrido. Em uma publicação breve no Instagram, o humorista escreveu: “O picadeiro está de luto”. Em outro comentário, acrescentou: “Jesus dá-me forças”.

O circo estava instalado no estacionamento da Arena das Dunas desde o início de março e mantinha programação ativa na capital potiguar. Conforme o site oficial de vendas de ingressos, ao menos 14 sessões ainda estavam agendadas até o fim de maio.

Até o momento, as causas do incêndio não foram divulgadas oficialmente.

Veja nota completa do Circo:

"Hoje vivemos um dos momentos mais tristes e difíceis da história do Circo do Tirú.

Nessa madrugada, nosso circo foi atingido por um incêndio cujas causas ainda estão sendo apuradas. Felizmente, o mais importante permaneceu intacto: ninguém se feriu.

Apesar das perdas materiais, restou de pé aquilo que sempre foi a nossa verdadeira estrutura: o amor pela arte, pela cultura, pelo circo e pelas pessoas.

Talvez não haja momento mais oportuno para lembrar daquilo que diariamente levamos ao picadeiro em nosso espetáculo: a força, a coragem e a capacidade de recomeço do povo nordestino. Gente que transforma dificuldade em luta, dor em esperança e obstáculos em combustível para seguir em frente.

Estamos profundamente comovidos com todas as mensagens, orações, demonstrações de carinho e apoio que temos recebido desde os primeiros momentos. Cada palavra, cada gesto e cada abraço têm nos dado força para continuar.

O Circo do Tirú foi construído com sonho, trabalho, união e coração. E será com essa mesma essência que iremos nos reconstruir.

Não é o fim da nossa história. É apenas mais um capítulo que enfrentaremos juntos e voltaremos mais fortes, mais unidos e ainda mais gratos.

Nosso mais sincero obrigado a todos que estão ao nosso lado neste momento.

Nos vemos em breve!

Família Circo do Tirú"



