Tirullipa participa do movimento religioso Legendários: 'família restaurada'

O influenciador e humorista Tirullipa surpreendeu seus fãs e seguidores, neste domingo (16), com uma publicação sobre mudança de vida no dia do seu aniversário. O cearense, em postagem no Instagram, mostrou momentos que passou no movimento Legendários.

“Nesse meu dia eu só peço a Deus que me faça sempre um instrumento de Paz, Amor e Alegria… uma Alegria verdadeira vinda do Espírito Santo de Deus”, escreveu Tirullipa.

Algumas pessoas, nas redes sociais, celebraram a ação e comentaram na publicação em apoio ao artista. “Sua vida merece ser celebrada com intensidade. Que viva os 365 anos mais extraordinários vividos por você até aqui. Temos muito orgulho de você e sabemos e cremos que o melhor de Deus ainda está por vir”, escreveu na postagem a pastora Ana Rebeca.

No sábado (15), o humorista publicou um vídeo, usando a farda dos Legendários, falando sobre transformação e passado, Na legenda: "Calma,Tudo Passa… Em Isaías 61:7, que promete a restauração divina: “Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra; em lugar da afronta, exultareis na vossa herança!"

POLÊMICAS E SUPOSTA TRAIÇÃO

Em agosto desse ano, o humorista usou as redes sociais para pedir desculpas à família e aos fãs por "atitudes do passado". Segundo o portal f5, da Folha de São Paulo, o caso se refere a áudios vazados onde o filho de Tiririca faz menção em trair a esposa, com quem está casado há 15 anos.

Nas gravações, o comediante se mostra interessado em levar adiante uma relação extraconjugal com uma mulher de nome Dani Lopes. Em um dos trechos, é possível supor que ambos já tiveram alguns encontros.

Ainda em agosto, o Ministério Público do Ceará (MPCE) confirmou que protocolou, em fevereiro deste ano, denúncia contra o humorista Tirullipa por importunação sexual contra três mulheres durante a Farofa da Gkay, em 2022.

Na ocasião, durante uma dinâmica transmitida ao vivo pelos próprios convidados, o humorista puxou a parte de cima do biquíni de Vitória Lopes, Nicole Louise e Natacha Rocha dentro de uma piscina inflável.

O episódio gerou revolta imediata, e Tirullipa foi convidado a deixar o evento. Na denúncia apresentada, o MPCE afirma que o artista teria praticado atos libidinosos de forma forçada contra as mulheres. Uma quarta convidada, não identificada, também teria sido vítima.

O que são os "Legendários"?

De acordo com informações disponíveis no site oficial da comunidade, o grupo Legendários “é um movimento que busca a transformação de homens, famílias e comunidades por meio de experiências que levam os homens a encontrar a melhor versão de si mesmos e seu novo potencial”.

O grupo religioso cristão realiza encontros intensivos, com atividades voltadas à espiritualidade e ao fortalecimento de vínculos familiares. “Devolvemos o herói a cada família, uma declaração que temos como Legendários é de que somos homens inquebrantáveis diante do pecado, mas quebrantados diante de Deus”, afirma a organização.