Maya Massafera diz ter investido R$ 5 milhões em transição

Maya Massafera contou no programa “Sabadou com Virgínia”, nesse sábado (6), que o processo de transição demandou tempo, mudanças profundas e um investimento alto. Questionada por Virgínia Fonseca sobre os custos, ela não hesitou em revelar: "Devo ter gasto na transição quase R$ 5 milhões. Tudo que eu economizei eu gastei", afirmou.

A influenciadora explicou que ficou um período afastada do trabalho justamente quando iniciou sua transição. O uso de terapias hormonais começou no segundo semestre de 2023, seguido das cirurgias que antecederam o anúncio público, feito em maio de 2024.

Maya também falou sobre o impacto emocional e a urgência que sentia em viver sua verdade. “Meu pensamento era: eu preciso me desafogar, preciso ser feliz. É uma sensação que não tem como explicar para as pessoas. Só a pessoa sendo trans para entender”, disse durante o programa.