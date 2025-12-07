Shakira e Piqué retomam diálogo após anos distantes, diz revista

Três anos após o término turbulento, Shakira e Gerard Piqué voltaram a manter contato direto e em clima mais tranquilo. Segundo a revista Vanitatis, a cantora e o ex-jogador não dependem mais de intermediários para conversar e têm se comunicado principalmente por telefone e WhatsApp.

Durante boa parte do período pós-divórcio, quem fazia a ponte entre os dois era Tonino, irmão de Shakira, já que o ex-casal evitava qualquer diálogo direto. Agora, a convivência se tornou mais harmoniosa, especialmente por causa dos filhos.

O primeiro indício dessa reaproximação ocorreu quando Shakira mencionou Piqué de maneira positiva em uma entrevista, elogiando sua postura profissional e sua influência na disciplina das crianças.

"O pai deles, diga-se de passagem, também é muito disciplinado, porque não se chega ao sucesso em nenhuma profissão de outra forma; a disciplina é fundamental. Eles sabem que não há outro caminho. Se têm que se apresentar em algum evento, precisam ensaiar; se têm que fazer uma prova, precisam estudar. Não há outra maneira. Isso é inegociável", disse.