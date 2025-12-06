Tainá Militão acha câmera oculta apontada para sua casa

Tainá Militão, 31, relatou neste sábado (6) um episódio que a deixou assustada na casa onde mora com o marido, Éder Militão, e os filhos, na Espanha. A influenciadora contou que um vizinho encontrou uma câmera escondida direcionada para a residência do casal.

Segundo Tainá, o vizinho caminhava pela calçada quando percebeu algo estranho no alto de uma árvore. O equipamento, envolto em material verde, parecia totalmente camuflado. “Coisa de filme de terror. Fiquei com medo”, disse ela nos Stories.

A polícia foi acionada imediatamente. “A gente vai tentar descobrir pelas câmeras da nossa casa e do vizinho quem plantou isso lá”, afirmou.

A descoberta ocorreu meses após o casamento dos dois, celebrado em uma cerimônia luxuosa no Palácio Tangará, em São Paulo, com presença de famosos como Ludmilla e Vini Jr.

Nas redes, Tainá costuma compartilhar momentos da vida em família e detalhes do casamento, em que usou um vestido com fenda marcada e renda na parte superior.