Morre Cary-Hiroyuki Tagawa, ator de 'Mortal Kombat', aos 75 anos

Saiba a causa do falecimento e relembre trabalhos do artista.

Escrito por
Carol Melo carolina.melo@svm.com.br
(Atualizado às 07:15)
Zoeira
Imagem mostra o ator Cary-Hiroyuki Tagawa, caracterizado do personagem Shang Tsung no filme Mortal Kombat, de 1995.
Legenda: Ele interpretou o feiticeiro chinês Shang Tsung na produção sobre o jogo.
Foto: Reprodução.

O ator japonês Cary-Hiroyuki Tagawa, conhecido por participar de filmes como "Mortal Kombat", "Pearl Harbor" e "Planeta dos macacos", morreu aos 75 anos.  

O falecimento foi causado por um Acidente Vascular Cerebral (AVC), conforme informou a família em anúncio nas redes sociais do artista, nesta sexta-feira (5). 

Na postagem, os familiares detalharam que Tagawa sofreu um segundo derrame e acabou não resistindo.

"É com um coração pesado que nos despedimos de uma das pessoas mais maravilhosas com quem poderíamos trabalhar. Ele faleceu pacificamente cercado por sua família devido a um AVC; infelizmente, ele havia sofrido de um AVC anterior antes deste", diz o comunicado. 

No texto, a família ainda agradece o apoio dos admiradores do ator e pediu compreensão devido à perda

"Graças a vocês, os maravilhosos fãs, sua alma viverá para sempre através de suas memórias dele e apoio! Por favor, tenham paciência conosco, pois sua família pede privacidade enquanto passa por este difícil período de luto. Descanse em paz, rei Cary, todos nós te amamos por toda a eternidade", finaliza a nota.

Quem foi Cary-Hiroyuki Tagawa?

O ator ficou mundialmente conhecido ao interpretar o feiticeiro chinês Shang Tsung no filme "Mortal Kombat" (1995)

Além da produção sobre o clássico game, Cary-Hiroyuki Tagawa participou do elenco de produções como "007 - Permissão para Matar" (1989), "Planeta dos Macacos" (2001) e "Tekken" (2010).

O artista nasceu em 27 de setembro de 1950 em Tóquio, no Japão. Era ator e produtor, conforme informações da plataforma IMDb.

