Dudu Camargo vence Prova do Fazendeiro pela quarta vez

O participante Dudu Camargo venceu a Prova do Fazendeiro, na noite dessa quarta-feira (3), em "A Fazenda 17", conquistando, pela quarta vez, o chapéu de todo-poderoso após disputá-lo com Saory Cardoso e Tàmires Assîs.

O resultado confirma o desejo dos espectadores que votaram na enquete promovida pelo Diário do Nordeste, que também escolheram o jornalista como favorito para ganhar a dinâmica.

Agora, as peoas perdedoras se juntam a Luiz Mesquita na 11ª roça. Um deles será eliminado nesta quinta-feira (4).

Como foi a Prova do Fazendeiro

Na arena de competição, os participantes se depararam com um jogo de tabuleiro gigante, no qual o público teve acesso ao gabarito antes do início da dinâmica.

Os peões começaram no ponto inicial, representado por um escritório cinzento, e embarcaram em um ônibus cor-de-rosa com destino ao caminho do verão.

A cada rodada, eles jogavam o dado e avançavam nas casinhas com vantagens ou restrições na missão. Quem chegasse ao final do trajeto primeiro, assumira o comando da sede.

O dado rodou e os peões dispararam no tabuleiro. No final da primeira etapa, a dentista e a cunhã empataram na frente, e o jornalista ficou para trás.

Após muitos avanços e reviravoltas, Dudu chegou no destino sonhado antes das adversárias e conquistou o tetracampeonato na Prova do Fazendeiro.