Enquete: Quem deve vencer a Prova do Fazendeiro e se livrar da roça?

Vote e indique quem você quer que seja o próximo fazendeiro.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 08:15)
Zoeira
Imagem mostra colagem com imagens de Dudu Camargo, Saory Cardoso e Tàmires Assîs, participantes do reality show a Fazenda que disputam a prova do fazendeiro em 3 de dezembro de 2025.
Legenda: Quem vencer sai da zona de eliminação e ganha os poderes do chapéu de fazendeiro.
Foto: Reprodução/RecordTV.

Dudu Camargo, Saory Cardoso e Tàmires Assîs disputam a Prova do Fazendeiro na noite desta quarta-feira (3), em "A Fazenda 17". O ganhador da dinâmica ficará imune e escapará da 11ª roça.

Os três acabaram na dinâmica após serem indicados à zona de eliminação provisória nessa terça-feira (2).

Além dos três peões, Luiz Mesquita ocupou um dos bancos da berlinda e é o primeiro confirmado na roça, já que foi vetado de competir pelo chapéu de fazendeiro.

A seguir, vote na enquete sobre quem você quer que se livre da zona de eliminação e vença a Prova do Fazendeiro.

VOTE NA ENQUETE

Veja também

teaser image
Zoeira

Sabrina Carpenter critica Casa Branca após uso de música em vídeo contra imigrantes

teaser image
Zoeira

Hytalo Santos alega que vídeos produzidos com menores eram "culturais"

COMO FOI A FORMAÇÃO DA 11ª ROÇA

A berlinda começou com Carol Lekker distribuindo o Poder do Lampião. Diante das opções, ela ficou com o Poder da Chama Laranja e entregou o da branca ao Dudu Camargo. 

Em seguida, o fazendeiro Walério indicou Saory Cardoso ao primeiro banco da roça. 

Na votação cara a cara, Dudu recebeu cinco votos e ocuparia o segundo banco da berlinda, mas usou o pergaminho branco, que tinha poder de anular todos os votos recebidos por um peão, então escolheu zerar os que recebera.

Segunda mais votada da noite, Tàmires Assîs assumiu o segundo banquinho. Na puxada da Baia, ela selecionou Luiz Mesquita, que começaria o Resta Um.

No entanto, o pergaminho laranja permitiu que Carol desse início à dinâmica e ainda fez o veto na Prova do Fazendeiro.

Após Dudu sobrar e completar a formação, a Miss Bumbum escolheu impedir Mesquita de competir pelo chapéu caipira.

Imagem de Sabrina Carpenter para matéria sobre uso de sua música pela Casa Branca.
Zoeira

Sabrina Carpenter critica Casa Branca após uso de música em vídeo contra imigrantes

Equipe de Donald Trump mostrou prisões realizadas pelo Serviço de Imigração e Alfândega.

Beatriz Rabelo
02 de Dezembro de 2025
Gerson faleceu após entrar em recinto de leoa.
Zoeira

Relato sobre jovem morto por leoa emociona a web

Conselheira tutelar relembra trajetória marcada por abandono e dor.

Redação
02 de Dezembro de 2025
Família de Gil do Vigor morava na mansão até ele decidir vender.
Zoeira

Gil do Vigor coloca à venda mansão de R$ 3,2 milhões em Pernambuco

Imóvel está localizado no Alphaville Pernambuco 2.

Redação
02 de Dezembro de 2025
Virginia fez questão de defender Vini Jr. após ele ser criticado pela aparência.
Zoeira

'Beleza interior vale mais', diz Virginia sobre críticas a Vini Jr.

Influenciadora defende o jogador após comentários ofensivos sobre sua aparência.

Redação
02 de Dezembro de 2025
Kerline é cearense e gannhou fama nacional ao participar do BBB 21.
Zoeira

Kerline anuncia pausa nas redes após morte do pai

Influenciadora comunicou o falecimento e disse que viverá o luto em recolhimento.

Redação
01 de Dezembro de 2025
Silvio Santos deixou as seis filhas como herdeiras, além da esposa, Íris Abravanel.
Zoeira

Perícia vai redefinir valor da fortuna de Silvio Santos

Justiça determina análise independente após disputa sobre R$ 429 milhões no exterior.

Redação
01 de Dezembro de 2025
Marina Alves com máscara sorri e segura um buquê de flores embrulhado em verde, em um ambiente de escritório com colegas de trabalho desfocados ao fundo e o logo Sistema Verdes Mares.
Zoeira

Marina Alves volta a trabalhar após 4 anos afastada para tratar câncer

Jornalista enfrentou um linfoma agressivo e, três anos e meio após transplante, retoma sua rotina na redação.

Matheus Facundo
01 de Dezembro de 2025
Depoimento de Hytalo Santos foi exibido no
Zoeira

Hytalo Santos nega conteúdo sexual em vídeos com menores

Influenciador disse em depoimento que gravações mostravam apenas rotina e dança.

Redação
01 de Dezembro de 2025
Dmitry Nuyanzin queria engordar rapidamente para depois mostrar processo de emagrecimento.
Zoeira

Influenciador morre após desafio extremo de ganho de peso

Russo chegou a consumir 10 mil calorias por dia antes de sofrer parada cardíaca.

Redação
01 de Dezembro de 2025
Imagem do momento da eliminação de David Junior.
Zoeira

Dança dos Famosos: saiba quem foi eliminado neste domingo (30/11)

Dança contemporânea foi o ritmo deste domingo.

Redação
30 de Novembro de 2025
Imagem mostra carro virando.
Zoeira

Fantástico deste domingo (30) entrevista sobrevivente de grave acidente no Ceará; veja horário

O programa dominical começa depois do "Domingão com Huck".

Redação
30 de Novembro de 2025
Hytalo Santos, que é investigado pela Justiça da Paraíba, em foto nas redes sociais
Zoeira

Hytalo Santos alega que vídeos produzidos com menores eram "culturais"

Influenciador e marido estão presos na Paraíba desde agosto.

Redação
30 de Novembro de 2025
Na imagem estão os artistas que irão participar do game show.
Zoeira

Segunda temporada do Show do Milhão estreia com celebridades neste domingo (30); veja horário

Apresentado por Patricia Abravanel, a segunda temporada do game show estreia neste domingo (30).

Redação
30 de Novembro de 2025
Foto de rosto de Ingra Soares e Zé Vaqueiro.
Zoeira

Ingra Soares e Zé Vaqueiro anunciam fim do casamento

Casal estava junto há seis anos e são pais de Daniel e Arthur

Redação
30 de Novembro de 2025
Apresentador em estúdio de televisão apontando para o logo 'Dança dos Famosos', programa de dança e entretenimento.
Zoeira

Quem vai para a final da Dança dos Famosos 2025: saiba neste domingo (30)

A semifinal do quadro tem como tema a Dança Contemporânea.

Redação
30 de Novembro de 2025
Silvero Pereira é um dos semifinalistas ao lado da professora Thais Sousa.
Zoeira

Semifinal da Dança dos Famosos reúne quatro duplas no domingo

Wanessa Camargo, Silvero Pereira, David Junior e Manu Bahtidão disputam vagas na final ao vivo.

Redação
30 de Novembro de 2025
Imagem do videoclipe Thriller tem Michael Jackson no centro, vestido de vermelho, cercado por pessoas fantasiadas de zumbis.
Zoeira

MTV fecha a maioria dos seus canais de TV pelo mundo; veja quais

Canal aberto foi encerrado no Brasil em 2013, quando o Grupo Abril devolveu a marca à Viacom

Redação
30 de Novembro de 2025
Wagner Moura usa casaco bege e sorri para a foto.
Zoeira

Wagner Moura surge como aposta surpresa na corrida ao Oscar

Ator aparece entre os cinco nomes cotados pela Variety para Melhor Ator.

Redação
30 de Novembro de 2025
Montagem com foto antiga e atual da artista.
Zoeira

Morre ex-chacrete Lia Hollywood após ataque de pitbull no Rio de Janeiro

Ela não resistiu aos ferimentos após mais de um mês internada.

Redação
30 de Novembro de 2025