Enquete: Quem deve vencer a Prova do Fazendeiro e se livrar da roça?

Dudu Camargo, Saory Cardoso e Tàmires Assîs disputam a Prova do Fazendeiro na noite desta quarta-feira (3), em "A Fazenda 17". O ganhador da dinâmica ficará imune e escapará da 11ª roça.

Os três acabaram na dinâmica após serem indicados à zona de eliminação provisória nessa terça-feira (2).

Além dos três peões, Luiz Mesquita ocupou um dos bancos da berlinda e é o primeiro confirmado na roça, já que foi vetado de competir pelo chapéu de fazendeiro.

A seguir, vote na enquete sobre quem você quer que se livre da zona de eliminação e vença a Prova do Fazendeiro.

COMO FOI A FORMAÇÃO DA 11ª ROÇA

A berlinda começou com Carol Lekker distribuindo o Poder do Lampião. Diante das opções, ela ficou com o Poder da Chama Laranja e entregou o da branca ao Dudu Camargo.

Em seguida, o fazendeiro Walério indicou Saory Cardoso ao primeiro banco da roça.

Na votação cara a cara, Dudu recebeu cinco votos e ocuparia o segundo banco da berlinda, mas usou o pergaminho branco, que tinha poder de anular todos os votos recebidos por um peão, então escolheu zerar os que recebera.

Segunda mais votada da noite, Tàmires Assîs assumiu o segundo banquinho. Na puxada da Baia, ela selecionou Luiz Mesquita, que começaria o Resta Um.

No entanto, o pergaminho laranja permitiu que Carol desse início à dinâmica e ainda fez o veto na Prova do Fazendeiro.

Após Dudu sobrar e completar a formação, a Miss Bumbum escolheu impedir Mesquita de competir pelo chapéu caipira.