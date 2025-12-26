Antes do Oscar 2026, veja quem foram os vencedores em 2025

A contagem regressiva para o Oscar 2026 está prestes a começar. Em 22 de janeiro, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas irá revelar a lista final de indicados à 98ª premiação.

Para os brasileiros, está um momento importante. Pode ser a segunda vez que o País é indicado à categoria de Melhor Filme Internacional com "O Agente Secreto", dirigido por Kleber Mendonça Filho.

A primeira vez foi na edição de 2025, com "Ainda Estou Aqui". O filme também concorreu às categorias de Melhor Atriz para Fernanda Torres e Melhor Filme, a mais importante do evento.

Antes de uma nova edição da maior noite de Hollywood, o Diário do Nordeste separou uma lista com os principais vencedores do último prêmio em preparação para o próximo.

Veja também Zoeira Oscar 2026 terá nova categoria; confira novidade da premiação Zoeira Trailer da 4ª temporada de Bridgerton é lançado; assista

Anora

Uma jovem stripper do Brooklyn conhece o filho de um oligarca russo na boate em que trabalha. Os dois engatam um improvável romance e se casam em Las Vegas. Quando a notícia do casamento chega à Rússia, o conto de fadas é rapidamente ameaçado.

Ficha técnica

Duração: 139 minutos

Elenco: Mikey Madison, Mark Eydelshteyn, Yura Borisov, Karren Karagulian, Vache Tovmasyan

Direção e roteiro: Sean Baker

Nomeações recebidas: 6