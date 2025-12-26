Antes do Oscar 2026, veja quem foram os vencedores em 2025
A 98ª edição está marcada para 15 de março de 2026.
A contagem regressiva para o Oscar 2026 está prestes a começar. Em 22 de janeiro, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas irá revelar a lista final de indicados à 98ª premiação.
Para os brasileiros, está um momento importante. Pode ser a segunda vez que o País é indicado à categoria de Melhor Filme Internacional com "O Agente Secreto", dirigido por Kleber Mendonça Filho.
A primeira vez foi na edição de 2025, com "Ainda Estou Aqui". O filme também concorreu às categorias de Melhor Atriz para Fernanda Torres e Melhor Filme, a mais importante do evento.
Antes de uma nova edição da maior noite de Hollywood, o Diário do Nordeste separou uma lista com os principais vencedores do último prêmio em preparação para o próximo.
Anora
Uma jovem stripper do Brooklyn conhece o filho de um oligarca russo na boate em que trabalha. Os dois engatam um improvável romance e se casam em Las Vegas. Quando a notícia do casamento chega à Rússia, o conto de fadas é rapidamente ameaçado.
Ficha técnica
Duração: 139 minutos
Elenco: Mikey Madison, Mark Eydelshteyn, Yura Borisov, Karren Karagulian, Vache Tovmasyan
Direção e roteiro: Sean Baker
Nomeações recebidas: 6
Prêmios ganhos: 6 (Melhor filme, atriz principal, diretor, roteiro original, montagem, ator coadjuvante)
Ainda Estou Aqui
A trama retrata a história autobiográfica de Marcelo Rubens Paiva com enfoque na vida de sua mãe, Eunice Paiva, uma advogada que acabou se tornando uma ativista política na sequência da prisão e consequente desaparecimento de seu marido pela ditadura militar brasileira.
Ficha técnica
Duração: 135 minutos
Elenco: Fernanda Torres, Selton Melo, Fernanda Montenegro, Daniel Dantas, Dan Stulbach e Humberto Carrão
Direção: Walter Salles
Roteiro: Murilo Hauser e Heitor Lorega
Nomeações recebidas: 3
Prêmios ganhos: 1 (Melhor filme internacional)
O Brutalista
Um arquiteto visionário foge da Europa pós-Segunda Guerra e chega aos Estados Unidos para reconstruir sua vida, carreira e casamento. Sozinho em um novo país, ele se estabelece na Pensilvânia, onde um rico e proeminente industrial reconhece seu talento.
Ficha técnica
Duração: 215 minutos
Elenco: Adrien Brody, Felicity Jones, Guy Pearce
Direção: Brady Corbet
Roteiro: Brady Corbet e Mona Fastvold
Nomeações recebidas: 10
Prêmios ganhos: 3 (Melhor ator, fotografia, trilha sonora)
Conclave
Com a morte do Papa, o cardeal Lawrence reúne um grupo de sacerdotes para eleger seu sucessor. Cercado por líderes do mundo todo nos corredores do Vaticano, ele descobre uma trilha de segredos profundos que podem abalar a própria fundação da Igreja.
Ficha técnica
Duração: 120 minutos
Elenco: Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow, Sergio Castellitto e Isabella Rossellini
Direção: Edward Berger
Roteiro: Peter Straughan
Nomeações recebidas: 8
Prêmios ganhos: 1 (Melhor roteiro adaptado)
A Substância
Elisabeth Sparkle, renomada por um programa de aeróbica, enfrenta um golpe devastador quando seu chefe a demite. Em meio ao seu desespero, um laboratório lhe oferece uma substância que promete transformá-la em uma versão aprimorada.
Duração: 140 minutos
Elenco: Demi Moore, Margaret Qualley e Dennis Quaid
Direção e roteiro: Coralie Fargeat
Nomeações recebidas: 5
Prêmios ganhos: 1 (Melhor maquiagem)