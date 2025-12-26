Diário do Nordeste
Antes do Oscar 2026, veja quem foram os vencedores em 2025

A 98ª edição está marcada para 15 de março de 2026.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
fotos de indicados ao oscar 2025.
Legenda: "Conclave", "Ainda Estou Aqui" e "A Substância" foram três dos indicados à categoria mais importante do Oscar 2025.
Foto: Divulgação.

A contagem regressiva para o Oscar 2026 está prestes a começar. Em 22 de janeiro, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas irá revelar a lista final de indicados à 98ª premiação.

Para os brasileiros, está um momento importante. Pode ser a segunda vez que o País é indicado à categoria de Melhor Filme Internacional com "O Agente Secreto", dirigido por Kleber Mendonça Filho.

A primeira vez foi na edição de 2025, com "Ainda Estou Aqui". O filme também concorreu às categorias de Melhor Atriz para Fernanda Torres e Melhor Filme, a mais importante do evento.

Antes de uma nova edição da maior noite de Hollywood, o Diário do Nordeste separou uma lista com os principais vencedores do último prêmio em preparação para o próximo.

Anora

Uma jovem stripper do Brooklyn conhece o filho de um oligarca russo na boate em que trabalha. Os dois engatam um improvável romance e se casam em Las Vegas. Quando a notícia do casamento chega à Rússia, o conto de fadas é rapidamente ameaçado.

Ficha técnica

Duração: 139 minutos

Elenco: Mikey Madison, Mark Eydelshteyn, Yura Borisov, Karren Karagulian, Vache Tovmasyan

Direção e roteiro: Sean Baker

Nomeações recebidas: 6

Prêmios ganhos: 6 (Melhor filme, atriz principal, diretor, roteiro original, montagem, ator coadjuvante)

Ainda Estou Aqui

A trama retrata a história autobiográfica de Marcelo Rubens Paiva com enfoque na vida de sua mãe, Eunice Paiva, uma advogada que acabou se tornando uma ativista política na sequência da prisão e consequente desaparecimento de seu marido pela ditadura militar brasileira.

Ficha técnica

Duração: 135 minutos

Elenco: Fernanda Torres, Selton Melo, Fernanda Montenegro, Daniel Dantas, Dan Stulbach e Humberto Carrão

Direção: Walter Salles

Roteiro: Murilo Hauser e Heitor Lorega

Nomeações recebidas: 3

Prêmios ganhos: 1 (Melhor filme internacional)

O Brutalista

Um arquiteto visionário foge da Europa pós-Segunda Guerra e chega aos Estados Unidos para reconstruir sua vida, carreira e casamento. Sozinho em um novo país, ele se estabelece na Pensilvânia, onde um rico e proeminente industrial reconhece seu talento.

Ficha técnica

Duração: 215 minutos

Elenco: Adrien Brody, Felicity Jones, Guy Pearce

Direção: Brady Corbet

Roteiro: Brady Corbet e Mona Fastvold

Nomeações recebidas: 10

Prêmios ganhos: 3 (Melhor ator, fotografia, trilha sonora)

Conclave

Com a morte do Papa, o cardeal Lawrence reúne um grupo de sacerdotes para eleger seu sucessor. Cercado por líderes do mundo todo nos corredores do Vaticano, ele descobre uma trilha de segredos profundos que podem abalar a própria fundação da Igreja.

Ficha técnica

Duração: 120 minutos

Elenco: Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow, Sergio Castellitto e Isabella Rossellini

Direção: Edward Berger

Roteiro: Peter Straughan

Nomeações recebidas: 8

Prêmios ganhos: 1 (Melhor roteiro adaptado)

A Substância

Elisabeth Sparkle, renomada por um programa de aeróbica, enfrenta um golpe devastador quando seu chefe a demite. Em meio ao seu desespero, um laboratório lhe oferece uma substância que promete transformá-la em uma versão aprimorada.

Duração: 140 minutos

Elenco: Demi Moore, Margaret Qualley e Dennis Quaid

Direção e roteiroCoralie Fargeat

Nomeações recebidas: 5

Prêmios ganhos: 1 (Melhor maquiagem)

