Trailer da 4ª temporada de Bridgerton é lançado; assista

A série Bridgerton teve o primeiro trailer da nova temporada divulgado pela Netflix nesta quinta-feira (25). Os novos episódios seguirão os personagens Benedict Bridgerton (Luke Thompson) e Sophie (Yerin Ha) e estreiam no dia 29 de janeiro.

Na sinopse desta quarta temporada, a história adianta que Benedict começará relutante em arrumar um casamento como os irmãos, mas tudo mudará quando ele conhecer uma Dama de Prata em um baile promovido pela mãe.

Veja o trailer da nova temporada de Bridgerton:

Ao todo, serão oito episódios, que terão como base o livro "Um Perfeito Cavalheiro", escrito por Julia Quinn.

Bridgerton tem produção de Shonda Rhimes e ficou conhecida por adaptar todas as histórias da família que batiza a série, criadas pela autora norte-americana.

Além dos novos nomes, a série também traz de volta rostos já conhecidos pelos espectadores. Surgem como destaque Yerin Ha (Sophie Baek), Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton), Victor Alli (Lord John Stirling), Adjoa Andoh (Lady Danbury), Julie Andrews (Lady Whistledown) e Luke Newton (Colin Bridgerton), por exemplo.