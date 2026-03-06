CAPTEI: Unifor inaugura centro para doenças raras e coloca Fortaleza no mapa do neurodesenvolvimento

Em tempos em que elegância também se mede por impacto social, a Universidade de Fortaleza abriu as portas do Centro de Neurodesenvolvimento em Doenças Raras (CEND), instalado no Núcleo de Atenção Médica Integrada (Nami). A iniciativa, da Fundação Edson Queiroz, surge com vocação contemporânea: ciência aplicada, assistência qualificada e olhar atento para crianças de 0 a 6 anos com condições congênitas que afetam o desenvolvimento neurológico.

Anfitriã da ocasião, Lenise Queiroz Rocha, presidente da Fundação Edson Queiroz, destacou que o Nami já reúne profissionais de ponta em genética e neurodesenvolvimento, além de firmar convênios com hospitais para procedimentos cirúrgicos pediátricos — um movimento que reforça a segurança das famílias e encurta o caminho até o diagnóstico.

Legenda: Lenise Queiroz Rocha Foto: Ares Soares

À frente do projeto, o neurocirurgião pediátrico Eduardo Jucá, professor da Unifor, definiu o CEND como um hub de estímulo ao neurodesenvolvimento, integrando pesquisa, diagnóstico, terapias e reabilitação.

Legenda: Eduardo Jucá, Miguel Nicolelis e Tiago Guimarães Foto: Ares Soares

Entre os presentes, a vice-presidente da FEQ, Manoela Queiroz Bacelar, o reitor da Unifor, Prof. Dr. Randal Martins Pompeu, docentes, colaboradores e convidados.

O neurocientista Miguel Nicolelis resumiu o espírito da noite: ciência que sai das torres de marfim para dialogar com o futuro real da sociedade. Um gesto de visão — e de responsabilidade.

Legenda: Tiago Guimarães, Miguel Nicolelis, Lenise Queiroz Rocha e Randal Pompeu Foto: Ares Soares

