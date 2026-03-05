Prova do Líder do BBB 26 vai dar liderança em dupla; entenda dinâmica

Pela primeira vez na temporada, o BBB 26 terá liderança em dobro. Durante a disputa pelo reinado na noite desta quinta-feira (5), os brothers vão competir em duplas, e a dupla vencedora deverá compartilhar a liderança.

O apresentador Tadeu Schmidt já antecipou detalhes sobre a 8ª prova do líder. "Hoje, a informação privilegiada que a pessoa vai poder comprar é a seguinte: liderança em dobro! Nesta semana, a liderança vai ser compartilhada. Escolha bem a sua dupla antes de fazer a prova", explicou Tadeu ao anunciar a novidade.

Mais informações sobre a dinâmica da prova ainda vão ser divulgadas. O cronograma da semana também deve ser anunciado nesta noite.

Informação privilegiada

Nessa quarta-feira (4), Ana Paula Renault, Babu Santana e Samira foram sorteados no jogo do ganha-ganha dessa semana e tiveram a chance de disputar pela informação privilegiada. Enquanto as sisters pegaram o card de R$ 10 mil, Babu ganhou o poder do veto.

O ator escolheu eliminar a jornalista da dinâmica e também saiu da disputa. Samira, no entanto, preferiu ficar sem a informação e dobrar o valor que havia ganhado, saindo do jogo com R$ 20 mil.

Por isso, a notícia sobre a liderança em dobro ainda é desconhecida pelos brothers.