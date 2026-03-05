Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

BBB 26: veja melhores momentos do retorno de Breno e Juliano Floss

Volta de brothers do Quarto Secreto ao reality aconteceu durante a Festa do Líder.

Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 07:09)
Zoeira
Reações de Ana Paula e Jordana ganharam comentários nas redes sociais.
Legenda: Reações de Ana Paula e Jordana ganharam comentários nas redes sociais.
Foto: Reprodução/TV Globo.

O retorno de Breno e Juliano Floss ao BBB 26 provocou reações intensas entre os participantes e marcou um dos principais momentos da Festa do Líder de Samira, na noite de quarta-feira (4). A dupla reapareceu na casa após o Paredão Falso e surpreendeu os brothers, que reagiram com sustos, abraços e até lágrimas.

A chegada inesperada aconteceu durante a festa. Breno e Juliano Floss entraram correndo na casa e foram recebidos por Samira, Milena, Chaiany e Ana Paula Renault. Ao retornar, Juliano Floss gritou: “Avisa que voltei”, enquanto os colegas se aproximavam para abraçar os dois.

Veja momento de retorno de Breno e Juliano:

A reação dos participantes rapidamente repercutiu nas redes sociais. Marciele e Jordana ficaram espantadas com a entrada da dupla. A advogada levantou os braços ao perceber o retorno dos brothers, gesto que viralizou entre os fãs do reality.

Jonas Sulzbach também reagiu com surpresa e começou a rir ao ver os colegas de volta. “E o Cowboy lá dentro. Cowboy não vai entender nada”, comentou o brother, referindo-se ao aliado Alberto Cowboy, que ainda participava do desafio Barrado no Baile.

Participantes do BBB 26 ficaram surpresos com retorno de Breno e Juliano Floss.
Legenda: Participantes do BBB 26 ficaram surpresos com retorno de Breno e Juliano Floss.
Foto: Reprodução/TV Globo.

Durante os cumprimentos, Breno conversou com Ana Paula Renault, que havia chorado minutos antes em conversa com Milena. Ao abraçar a jornalista, ele tentou tranquilizá-la: “Não chora. Você vai ficar bem. A gente viu. Você vai ficar bem”.

O ator Babu Santana também se emocionou com a volta do dançarino e o abraçou. “Que susto, cara!”, disse ele, chorando.

Já Alberto Cowboy retornou do Barrado no Baile apenas no fim da festa, na manhã de quinta-feira (5). Ao reencontrar Breno e Juliano Floss na casa, o empresário não demonstrou grande surpresa com a presença da dupla.

Tia Milena e Gabriela entraram em confronto após a dinâmica do Sincerão.
Zoeira

Gabriela chama Milena de 'traidora' no BBB 26 e recreadora diz: 'Se finge de besta'

Noite do Sinserão também foi marcada por confronto entre Marciele e Breno.

Redação
03 de Março de 2026