BBB 26: veja melhores momentos do retorno de Breno e Juliano Floss
Volta de brothers do Quarto Secreto ao reality aconteceu durante a Festa do Líder.
O retorno de Breno e Juliano Floss ao BBB 26 provocou reações intensas entre os participantes e marcou um dos principais momentos da Festa do Líder de Samira, na noite de quarta-feira (4). A dupla reapareceu na casa após o Paredão Falso e surpreendeu os brothers, que reagiram com sustos, abraços e até lágrimas.
A chegada inesperada aconteceu durante a festa. Breno e Juliano Floss entraram correndo na casa e foram recebidos por Samira, Milena, Chaiany e Ana Paula Renault. Ao retornar, Juliano Floss gritou: “Avisa que voltei”, enquanto os colegas se aproximavam para abraçar os dois.
Veja momento de retorno de Breno e Juliano:
A reação dos participantes rapidamente repercutiu nas redes sociais. Marciele e Jordana ficaram espantadas com a entrada da dupla. A advogada levantou os braços ao perceber o retorno dos brothers, gesto que viralizou entre os fãs do reality.
Jonas Sulzbach também reagiu com surpresa e começou a rir ao ver os colegas de volta. “E o Cowboy lá dentro. Cowboy não vai entender nada”, comentou o brother, referindo-se ao aliado Alberto Cowboy, que ainda participava do desafio Barrado no Baile.
Durante os cumprimentos, Breno conversou com Ana Paula Renault, que havia chorado minutos antes em conversa com Milena. Ao abraçar a jornalista, ele tentou tranquilizá-la: “Não chora. Você vai ficar bem. A gente viu. Você vai ficar bem”.
O ator Babu Santana também se emocionou com a volta do dançarino e o abraçou. “Que susto, cara!”, disse ele, chorando.
Já Alberto Cowboy retornou do Barrado no Baile apenas no fim da festa, na manhã de quinta-feira (5). Ao reencontrar Breno e Juliano Floss na casa, o empresário não demonstrou grande surpresa com a presença da dupla.