Quem foi o vencedor mais jovem do Oscar de Melhor Ator?

Vitorioso mais jovem da categoria levou a estatueta aos 29 anos e 343 dias.

João Gabriel Tréz joao.gabriel@svm.com.br
O ator Adrien Brody em 'O Pianista' interpreta Wladyslaw Szpilman. Na imagem, sentado ao piano, ele veste um terno escuro com uma braçadeira da Estrela de Davi no braço direito enquanto olha seriamente para a câmera. A iluminação suave destaca seu perfil e as partituras sobre o instrumento, criando uma atmosfera melancólica e solene.
Legenda: Adrien Brody venceu o Oscar de Melhor Ator pelo longa "O Pianista".
Foto: Divulgação.

Na história do Oscar, uma série de curiosidades chama a atenção do público que acompanha a premiação. Entre elas, estão os recordes de vencedores por idade

Na categoria de Melhor Ator, por exemplo, o recorde de vencedor mais jovem da história do evento segue com o mesmo intérprete há quase 23 anos.

Na cerimônia de 2003 do Oscar, realizada no dia 23 de março daquele ano, o estadunidense Adrien Brody levou o troféu de Melhor Ator na premiação aos 29 anos e 243 dias — 22 dias antes de completar 30 anos.

A vitória de Brody foi pelo papel no longa “O Pianista”, que acompanha um músico judeu buscando sobreviver em meio à Segunda Guerra Mundial. O filme foi indicado a sete categorias e saiu vencedor de três na ocasião. 

Além da estatueta do ator, o filme venceu Melhor Direção para Roman Polanski — que não estava presente na cerimônia porque é considerado fugitivo da justiça dos EUA desde 1978 por ter abusado sexualmente de uma menor de 13 anos — e Melhor Roteiro Adaptado.

O ator Richard Dreyfuss aparece sentado de pernas cruzadas no chão em cena de 'A Garota do Adeus', vestindo um moletom cinza sujo de tinta e calças escuras em um ambiente doméstico. Ele encara a câmera com uma expressão séria, posicionado atrás de um pequeno queimador de incenso aceso que libera uma leve fumaça.
Legenda: Richard Dreyfuss venceu o Oscar por "A Garota do Adeus" em 1978.
Foto: Divulgação.

O recorde anterior de vencedor de Melhor Ator mais jovem pertencia a Richard Dreyfuss, que levou o troféu da categoria em 1978 pelo filme “A Garota do Adeus”, aos 30 anos e 156 dias. Ele deteve o recorde por 25 anos. 

Vencedores mais jovens do Oscar de Melhor Ator

  1. Adrien Brody, por “O Pianista” - 29 anos e 343 dias - detém o recorde desde 2003;
  2. Richard Dreyfuss, por “A Garota do Adeus” - 30 anos e 156 dias - deteve o recorde por 25 anos (1978-2003);
  3. Marlon Brando, por “Sindicato de Ladrões” - 30 anos e 361 dias - deteve o recorde por 23 anos (1955-1978);
  4. Maximilian Schell, por “Julgamento em Nuremberg” -  31 anos e 122 dias;      
  5. Nicolas Cage, por “Despedida em Las Vegas” - 32 anos e 78 dias;
  6. James Stewart, por “Núpcias de Escândalo” - 32 anos e 283 dias - deteve o recorde por 14 anos (1941–1955);
  7. Daniel Day-Lewis, por “Meu Pé Esquerdo” - 32 anos e 331 dias;
  8. Eddie Redmayne, por “A Teoria de Tudo” - 33 anos e 47 dias;
  9. Clark Gable, por “Aconteceu Naquela Noite” - 34 anos e 26 dias - deteve o recorde por 6 anos (1935–1941);
  10. Charles Laughton, por “Os Amores de Henrique VIII” - 34 anos e 258 dias - deteve o recorde por 1 ano (1934–1935).

Quem foi o indicado mais jovem na categoria de Melhor Ator?

O recorde de indicado a Melhor Ator mais jovem da história está com o mesmo artista há 94 anos.

Quem detém o título de recordista é Jackie Cooper, que foi indicado pelo filme “Skippy” (1931) aos 9 anos e 20 dias. O filme acompanha o filho travesso de um médico rico que conhece um cãozinho numa comunidade pobre e tenta salvá-lo de um caçador.

O ator mirim seguiu na carreira ao longo das décadas, participando de produções como "Superman: O Filme" (1978) e da série "Assassinato por Escrito", além de ter trabalhado como diretor de séries de TV.

O ator mirim Jackie Cooper aparece em uma cena em preto e branco do filme 'Skippy', com as mãos postas em oração e uma expressão de profunda angústia e choro contido. Ele usa um casaco escuro sobre uma gola branca larga e um laço, destacando seu cabelo loiro bagunçado em uma composição emocionante que foca em seu rosto expressivo.
Legenda: Jackie Cooper foi indicado ao Oscar por "Skippy" quando tinha 9 anos.
Foto: Divulgação.

No top 10 dos indicados mais jovens, o nome mais recente é o do estadunidense Timothée Chalamet, que disputou o Oscar de Melhor Ator em 2018 por “Me Chame Pelo Seu Nome” aos 22 anos e 27 dias.

