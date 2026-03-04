Quem foi o vencedor mais jovem do Oscar de Melhor Ator?

Na história do Oscar, uma série de curiosidades chama a atenção do público que acompanha a premiação. Entre elas, estão os recordes de vencedores por idade.

Na categoria de Melhor Ator, por exemplo, o recorde de vencedor mais jovem da história do evento segue com o mesmo intérprete há quase 23 anos.

Na cerimônia de 2003 do Oscar, realizada no dia 23 de março daquele ano, o estadunidense Adrien Brody levou o troféu de Melhor Ator na premiação aos 29 anos e 243 dias — 22 dias antes de completar 30 anos.

A vitória de Brody foi pelo papel no longa “O Pianista”, que acompanha um músico judeu buscando sobreviver em meio à Segunda Guerra Mundial. O filme foi indicado a sete categorias e saiu vencedor de três na ocasião.

Além da estatueta do ator, o filme venceu Melhor Direção para Roman Polanski — que não estava presente na cerimônia porque é considerado fugitivo da justiça dos EUA desde 1978 por ter abusado sexualmente de uma menor de 13 anos — e Melhor Roteiro Adaptado.

Legenda: Richard Dreyfuss venceu o Oscar por "A Garota do Adeus" em 1978. Foto: Divulgação.

O recorde anterior de vencedor de Melhor Ator mais jovem pertencia a Richard Dreyfuss, que levou o troféu da categoria em 1978 pelo filme “A Garota do Adeus”, aos 30 anos e 156 dias. Ele deteve o recorde por 25 anos.

Vencedores mais jovens do Oscar de Melhor Ator

Adrien Brody, por “O Pianista” - 29 anos e 343 dias - detém o recorde desde 2003; Richard Dreyfuss, por “A Garota do Adeus” - 30 anos e 156 dias - deteve o recorde por 25 anos (1978-2003); Marlon Brando, por “Sindicato de Ladrões” - 30 anos e 361 dias - deteve o recorde por 23 anos (1955-1978); Maximilian Schell, por “Julgamento em Nuremberg” - 31 anos e 122 dias; Nicolas Cage, por “Despedida em Las Vegas” - 32 anos e 78 dias; James Stewart, por “Núpcias de Escândalo” - 32 anos e 283 dias - deteve o recorde por 14 anos (1941–1955); Daniel Day-Lewis, por “Meu Pé Esquerdo” - 32 anos e 331 dias; Eddie Redmayne, por “A Teoria de Tudo” - 33 anos e 47 dias; Clark Gable, por “Aconteceu Naquela Noite” - 34 anos e 26 dias - deteve o recorde por 6 anos (1935–1941); Charles Laughton, por “Os Amores de Henrique VIII” - 34 anos e 258 dias - deteve o recorde por 1 ano (1934–1935).

Quem foi o indicado mais jovem na categoria de Melhor Ator?

O recorde de indicado a Melhor Ator mais jovem da história está com o mesmo artista há 94 anos.

Quem detém o título de recordista é Jackie Cooper, que foi indicado pelo filme “Skippy” (1931) aos 9 anos e 20 dias. O filme acompanha o filho travesso de um médico rico que conhece um cãozinho numa comunidade pobre e tenta salvá-lo de um caçador.

O ator mirim seguiu na carreira ao longo das décadas, participando de produções como "Superman: O Filme" (1978) e da série "Assassinato por Escrito", além de ter trabalhado como diretor de séries de TV.

Legenda: Jackie Cooper foi indicado ao Oscar por "Skippy" quando tinha 9 anos. Foto: Divulgação.

No top 10 dos indicados mais jovens, o nome mais recente é o do estadunidense Timothée Chalamet, que disputou o Oscar de Melhor Ator em 2018 por “Me Chame Pelo Seu Nome” aos 22 anos e 27 dias.