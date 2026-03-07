Ana Paula discute com Breno sobre relação com Chaiany no BBB 26

Ana Paula e Breno se desentenderam na manhã deste sábado (7), no Quarto Eternidade do BBB 26, enquanto conversavam sobre a relação deles com Chaiany.

Tudo começou quando a veterana relembrou do momento em que Chay decidiu não entregar o colar do anjo para Samira e, em vez disso, imunizar Gabriela.

"Do nada, uma conversa que eu tive com a [Solange] Couto, falando assim: 'Ok, mas que a Chaiany então entenda que, ela mudar de ideia, ainda mais depois de ter falado com a Samira que a imunidade ia para ela, ela pode sofrer as consequências", lembra Ana Paula.

Breno, então, rebateu: "Ana, consequência é algo que vamos sofrer independente de qualquer coisa. A pessoa pode mudar real".

Em seguida, Ana Paula afirmou que Chaiany pode ter sido influenciada por Solange e Babu.

"Nada mais natural do que, na cabeça dela com o pai e a mãe dela falando mal das amigas dela, colocou todo mundo sentadinho. Colocou sabendo exatamente o que tava fazendo", disse.

Breno discordou e pontuou que a fala de Ana poderia ser interpretada como uma ameaça. "Eu estou falando que, quando alguém chega pra outra e fala: 'Você vai sofrer as consequências', isso pode soar como uma ameaça, independente de ser ou não", explicou.

"Você pode falar o que você quiser, você quer justificar o que você quiser. Acontece que você não estava aqui, nunca viu como era o meu tratamento com a Chaiany. A Chaiany sempre recebeu apoio meu, hora nenhuma eu deixei de apoiá-la", destacou Ana Paula.

Veja o momento da discussão

Breno diz que não joga com Ana Paula

Além do tópico Chaiany, os brothers também divergiram quanto a estratégia de jogo de cada um. Para Ana Paula, ela só vai representar uma ameaça para a Casa caso volte de um Paredão.

"Você vai ver a ameaça minha, quando eu tiver que ameaçar alguém, é no Paredão que eu coloco. E aí você vai ver o que é jogo", disse.

O biólogo respondeu que "a gente tá jogando desde o dia um, não é?", ao que a jornalista rebateu: "Não, é um jogo com coragem. Acho que é o que tá faltando aqui".

Ana Paula ainda deu a entender que, caso volte da berlinda, as relações na casa poderiam mudar. Já Breno afirmou que não se aproximaria dela caso isso acontecesse.

"Isso jamais porque não deixo as pessoas se aproximaram de mim", desabafou. "Nem é minha vontade", encerrou Breno.