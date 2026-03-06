Filmes de streaming no Oscar: Netflix busca pelo prêmio de Melhor Filme

Nas edições mais recentes do Oscar, tornou-se comum o fato de que nem todos os concorrentes à Melhor Filme são exclusivos de cinema. Uma parcela das produções estreia exclusivamente em streaming, mas ainda assim consegue chegar até as principais premiações do meio.

A maior produtora a conseguir este feito é a Netflix. Desde 2018, o serviço trabalha para que seus filmes sejam indicados nas principais categorias, como Melhor Ator, Direção e, claro, Melhor Filme, mesmo sem conseguir obter o resultado esperado até então.

Neste ano, a Netflix possui seis filmes entre os indicados, dentre eles "Sonhos de Trem" que está indicado a Melhor Fotografia pelo trabalho do brasileiro Adolpho Veloso.

Baseado nisso, o Diário do Nordeste traz uma lista com todas as produções da plataforma cogitadas para Melhor Filme no Oscar, e os caminhos trilhados por cada uma na temporada de premiações.

'Roma' (2018)

Este foi o primeiro projeto distribuído pela Netflix a chegar até o Oscar. O filme é fortemente baseado na história de vida do diretor, Afonso Cuarón, e retrata a vida de uma empregada doméstica numa família de classe média.

No Globo de Ouro, "Roma" levou Melhor Diretor e Melhor Filme Estrangeiro, dois prêmios que se repetiriam no Bafta e Critics' Choice Awards. Em ambas, o filme ainda conquistou as categorias de Melhor Filme e Melhor Fotografia.

Porém, apesar das dez indicações ao Oscar, "Roma" angariou apenas três estatuetas: Melhor Diretor, Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Fotografia.

'O Irlandês' (2019)

Em 2019, o renomado diretor Martin Scorsese lançou pela Netflix o épico "O Irlandês". Com mais de 3h de duração, o longa-metragem aborda a história de Frank "The Irishman" Sheeran, um mafioso ligado ao crime organizado que confessou ter assassinado o líder sindical Jimmy Hoffa.

Dentre os destaques da promoção do filme, estava a junção dos astros Robert De Niro, Joe Pesci e Al Pacino contracenando juntos, além da tecnologia de rejuvenescimento aplicada nos atores.

Apesar disso, a produção não foi reconhecida por nenhuma grande premiação, apesar de ter concorrido em categorias como Melhor Direção, Filme e Roteiro Adaptado.

'Histórias de um Casamento' (2019)

Em um mesmo ano, a Netflix conseguiu colocar dois de seus filmes nos principais prêmios de Hollywood. "Histórias de um Casamento" retrata o drama de um casal com um filho em processo de separação, e os dilemas pessoais de ambos os personagens.

Com Scarlet Johansson e Adam Driver no elenco e Noah Bumback na direção, o filme venceu apenas o Oscar de Atriz Coadjuvante para Laura Dern. Na história, ela interpreta a terapeuta da personagem de Johansson.

O mesmo feito se repetiu no Bafta, Critics' Choice Awards e Globo de Ouro. Apesar disso, "Histórias de um Casamento" ainda é um dos filmes mais aclamados dos últimos anos, rendendo boas críticas com destaque para a atuação dos protagonistas.

'Mank' (2020)

Dirigido por David Fincher e escrito pelo pai dele, Jack Fincher, "Mank" se passa na chamada "era de ouro de Hollywood", entre as décadas de 1930 e 1940. A história gira em torno de Herman J. Mankiewicz (Gary Oldman) e o trabalho dele na escrita do roteiro de "Cidadão Kane".

O filme contou com reações mistas, com alguns sites de crítica o elencando como "razoavelmente bom". Na temporada de premiações, "Mank" foi lembrado nos principais eventos, mas venceu apenas algumas categorias, dentre elas Melhor Fotografia e Design de Produção, no Oscar, em que também foi indicado a Melhor Filme.

'Os 7 de Chicago' (2020)

Outro projeto da Netflix deste período a ser indicado a melhor filme foi "Os 7 de Chicago", dirigido por Aaron Sorkin.

A história é baseada em um evento real: o julgamento de um grupo de ativistas e manifestantes acusado pelo governo norte-americano de conspiração em protestos contra a Guerra do Vietnã.

Dentre as principais premiações, o filme apenas ganhou Melhor Roteiro no Globo de Ouro. Em todas as outras, ele apareceu como indicado nas principais categorias, mas não conseguiu conquistá-las.

'Ataque dos Cães' (2021)

Neste filme, Benedict Cumberbatch interpreta um fazendeiro durão que trava uma guerra de ameaças contra a nova esposa do irmão e seu filho adolescente, até que antigos segredos vêm à tona.

A produção foi aclamada pela ambientação ao gênero do Velho Oeste e chegou a atingir mais de 1,5 milhão de visualizações nos primeiros dias em catálogo na Netflix.

"Ataque dos Cães" é o primeiro filme dirigido por uma mulher, Jane Campion, a receber mais de dez indicações ao Oscar. Ela ganhou a única estatueta da noite, na categoria de Melhor Direção.

'Não Olhe Para Cima' (2021)

A sátira de Adam McKay sobre desastres climáticos chegou à Netflix em dezembro de 2021. Na história, dois astrônomos medíocres descobrem que, em poucos meses, um meteorito destruirá o planeta Terra. A partir desse momento, eles devem alertar a humanidade por meio da imprensa sobre o perigo que se aproxima.

O filme foi um dos grandes destaques da pandemia por brincar com a maneira que algumas pessoas reagem a eventos de pânico global.

Mesmo com a boa recepção e as indicações aos Oscars de Melhor Filme e Roteiro Original, o longa-metragem não conquistou os votantes da Academia.

'Maestro' (2023)

O filme da Netflix foi pensado como um projeto de paixão do ator e diretor Bradley Cooper, que interpreta o protagonista, o compositor americano Leonard Bernstein e sua esposa Felicia Montealegre.

A história foi recebida com bons olhos pela crítica, que elencou o poder da atuação dos protagonistas e as cenas musicais. No Oscar, o filme foi indicado a sete categorias, dentre elas Melhor Filme e Ator, mas não levou nenhuma.

'Nada de Novo no Front' (2023)

Esse foi um dos grandes projetos da Netflix no Oscar. Baseado no romance de mesmo nome, "Nada de Novo no Front" retrata os horrores da Primeira Guerra Mundial sob a perspectiva de jovens soldados alemães.

Ele conquistou nove indicações, uma das maiores para um filme da plataforma, e levou quatro para casa. São elas: Melhor Filme Internacional, Trilha Sonora, Fotografia e Design de Produção.

'Emília Pérez' (2024)

Principal concorrente de "Ainda Estou Aqui" para Melhor Filme Estrangeiro no Oscar 2025, "Emília Pérez" foi a grande aposta da Netflix para a premiação do ano.

O filme recebeu 13 indicações pela Academia, incluindo Melhor Filme e Melhor Atriz para Gascón, que se tornou a primeira atriz abertamente transgênero a ser indicada ao Oscar, e Melhor Atriz Coadjuvante para Saldaña.

No final, a produção acabou ganhando dois prêmios: Melhor Atriz Coadjuvante para Saldaña e Melhor Canção Original por "El Mal".

'Frankestein' (2025)

Guillermo del Toro, vencedor do Oscar, assina essa nova e ousada releitura do clássico de Mary Shelley. Em Frankenstein, um cientista brilhante dá vida a uma criatura por meio de uma ambição que beira o monstruoso e as consequências dessa escolha.

Na premiação deste ano, o filme está indicado a Melhor Filme, além de aparecer em outras oito categorias, incluindo Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Ator e Melhor Direção.

*Estagiário sob supervisão da jornalista Lorena Cardoso