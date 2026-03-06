Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Filmes de streaming no Oscar: Netflix busca pelo prêmio de Melhor Filme

Desde 2018, plataforma se tornou uma das principais produtoras por trás dos filmes do Oscar.

Escrito por
Paulo Roberto Maciel* paulo.maciel@svm.com.br
Zoeira
Imagem com três personagens famosos de filmes e séries: o rei do Pizzagate, um personagem com maquiagem de caveira e uma mulher com expressão pensativa, cada um representando cenas marcantes do universo de cinema e televisão.
Legenda: A Netflix acumulou cerca de 26 estatuetas do Oscar ao longo de sua história.
Foto: Divulgação/Netflix.

Nas edições mais recentes do Oscar, tornou-se comum o fato de que nem todos os concorrentes à Melhor Filme são exclusivos de cinema. Uma parcela das produções estreia exclusivamente em streaming, mas ainda assim consegue chegar até as principais premiações do meio.

A maior produtora a conseguir este feito é a Netflix. Desde 2018, o serviço trabalha para que seus filmes sejam indicados nas principais categorias, como Melhor Ator, Direção e, claro, Melhor Filme, mesmo sem conseguir obter o resultado esperado até então.

Neste ano, a Netflix possui seis filmes entre os indicados, dentre eles "Sonhos de Trem" que está indicado a Melhor Fotografia pelo trabalho do brasileiro Adolpho Veloso.

Baseado nisso, o Diário do Nordeste traz uma lista com todas as produções da plataforma cogitadas para Melhor Filme no Oscar, e os caminhos trilhados por cada uma na temporada de premiações.

Veja também

teaser image
Zoeira

Relembre membros brasileiros da academia que votam no Oscar 2026

teaser image
Zoeira

Veja filmes recordistas em indicações ao Oscar nos últimos cinco anos

'Roma' (2018)

Este foi o primeiro projeto distribuído pela Netflix a chegar até o Oscar. O filme é fortemente baseado na história de vida do diretor, Afonso Cuarón, e retrata a vida de uma empregada doméstica numa família de classe média. 

No Globo de Ouro, "Roma" levou Melhor Diretor e Melhor Filme Estrangeiro, dois prêmios que se repetiriam no Bafta e Critics' Choice Awards. Em ambas, o filme ainda conquistou as categorias de Melhor Filme e Melhor Fotografia.

Porém, apesar das dez indicações ao Oscar, "Roma" angariou apenas três estatuetas: Melhor Diretor, Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Fotografia.

'O Irlandês' (2019)

Em 2019, o renomado diretor Martin Scorsese lançou pela Netflix o épico "O Irlandês". Com mais de 3h de duração, o longa-metragem aborda a história de Frank "The Irishman" Sheeran, um mafioso ligado ao crime organizado que confessou ter assassinado o líder sindical Jimmy Hoffa.

Dentre os destaques da promoção do filme, estava a junção dos astros Robert De Niro, Joe Pesci e Al Pacino contracenando juntos, além da tecnologia de rejuvenescimento aplicada nos atores.

Apesar disso, a produção não foi reconhecida por nenhuma grande premiação, apesar de ter concorrido em categorias como Melhor Direção, Filme e Roteiro Adaptado.

'Histórias de um Casamento' (2019)

Em um mesmo ano, a Netflix conseguiu colocar dois de seus filmes nos principais prêmios de Hollywood. "Histórias de um Casamento" retrata o drama de um casal com um filho em processo de separação, e os dilemas pessoais de ambos os personagens.

Com Scarlet Johansson e Adam Driver no elenco e Noah Bumback na direção, o filme venceu apenas o Oscar de Atriz Coadjuvante para Laura Dern. Na história, ela interpreta a terapeuta da personagem de Johansson.

O mesmo feito se repetiu no Bafta, Critics' Choice Awards e Globo de Ouro. Apesar disso, "Histórias de um Casamento" ainda é um dos filmes mais aclamados dos últimos anos, rendendo boas críticas com destaque para a atuação dos protagonistas.

'Mank' (2020)

Dirigido por David Fincher e escrito pelo pai dele, Jack Fincher, "Mank" se passa na chamada "era de ouro de Hollywood", entre as décadas de 1930 e 1940. A história gira em torno de Herman J. Mankiewicz (Gary Oldman) e o trabalho dele na escrita do roteiro de "Cidadão Kane".

O filme contou com reações mistas, com alguns sites de crítica o elencando como "razoavelmente bom". Na temporada de premiações, "Mank" foi lembrado nos principais eventos, mas venceu apenas algumas categorias, dentre elas Melhor Fotografia e Design de Produção, no Oscar, em que também foi indicado a Melhor Filme.

'Os 7 de Chicago' (2020)

Outro projeto da Netflix deste período a ser indicado a melhor filme foi "Os 7 de Chicago", dirigido por Aaron Sorkin.

A história é baseada em um evento real: o julgamento de um grupo de ativistas e manifestantes acusado pelo governo norte-americano de conspiração em protestos contra a Guerra do Vietnã.

Dentre as principais premiações, o filme apenas ganhou Melhor Roteiro no Globo de Ouro. Em todas as outras, ele apareceu como indicado nas principais categorias, mas não conseguiu conquistá-las.

'Ataque dos Cães' (2021)

Neste filme, Benedict Cumberbatch interpreta um fazendeiro durão que trava uma guerra de ameaças contra a nova esposa do irmão e seu filho adolescente, até que antigos segredos vêm à tona.

A produção foi aclamada pela ambientação ao gênero do Velho Oeste e chegou a atingir mais de 1,5 milhão de visualizações nos primeiros dias em catálogo na Netflix.

"Ataque dos Cães" é o primeiro filme dirigido por uma mulher, Jane Campion, a receber mais de dez indicações ao Oscar. Ela ganhou a única estatueta da noite, na categoria de Melhor Direção.

'Não Olhe Para Cima' (2021)

A sátira de Adam McKay sobre desastres climáticos chegou à Netflix em dezembro de 2021. Na história, dois astrônomos medíocres descobrem que, em poucos meses, um meteorito destruirá o planeta Terra. A partir desse momento, eles devem alertar a humanidade por meio da imprensa sobre o perigo que se aproxima.

O filme foi um dos grandes destaques da pandemia por brincar com a maneira que algumas pessoas reagem a eventos de pânico global.

Mesmo com a boa recepção e as indicações aos Oscars de Melhor Filme e Roteiro Original, o longa-metragem não conquistou os votantes da Academia.

'Maestro' (2023)

O filme da Netflix foi pensado como um projeto de paixão do ator e diretor Bradley Cooper, que interpreta o protagonista, o compositor americano Leonard Bernstein e sua esposa Felicia Montealegre.

A história foi recebida com bons olhos pela crítica, que elencou o poder da atuação dos protagonistas e as cenas musicais. No Oscar, o filme foi indicado a sete categorias, dentre elas Melhor Filme e Ator, mas não levou nenhuma.

'Nada de Novo no Front' (2023)

Esse foi um dos grandes projetos da Netflix no Oscar. Baseado no romance de mesmo nome, "Nada de Novo no Front" retrata os horrores da Primeira Guerra Mundial sob a perspectiva de jovens soldados alemães.

Ele conquistou nove indicações, uma das maiores para um filme da plataforma, e levou quatro para casa. São elas: Melhor Filme Internacional, Trilha Sonora, Fotografia e Design de Produção.

'Emília Pérez' (2024)

Principal concorrente de "Ainda Estou Aqui" para Melhor Filme Estrangeiro no Oscar 2025, "Emília Pérez" foi a grande aposta da Netflix para a premiação do ano.

O filme recebeu 13 indicações pela Academia, incluindo Melhor Filme e Melhor Atriz para Gascón, que se tornou a primeira atriz abertamente transgênero a ser indicada ao Oscar, e Melhor Atriz Coadjuvante para Saldaña.

No final, a produção acabou ganhando dois prêmios: Melhor Atriz Coadjuvante para Saldaña e Melhor Canção Original por "El Mal".

'Frankestein' (2025)

Guillermo del Toro, vencedor do Oscar, assina essa nova e ousada releitura do clássico de Mary Shelley. Em Frankenstein, um cientista brilhante dá vida a uma criatura por meio de uma ambição que beira o monstruoso e as consequências dessa escolha.

Na premiação deste ano, o filme está indicado a Melhor Filme, além de aparecer em outras oito categorias, incluindo Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Ator e Melhor Direção.

*Estagiário sob supervisão da jornalista Lorena Cardoso

Assuntos Relacionados
Duas imagens lado a lado. À esquerda, uma pessoa sentada em uma cadeira verde em um ambiente interno iluminado, vestindo uma camisa listrada clara parcialmente aberta e calças em tom marrom; sobre a mesa à frente há algumas cartas ou cartões. À direita, duas pessoas se abraçam em um estúdio com fundo amarelo e azul; ambas vestem camisetas esportivas escuras com detalhes claros, e uma delas possui uma tatuagem visível no braço.
Zoeira

Cigano de Ana Paula previu Jonas como líder da semana no BBB 26; veja

Phelippe Colle revelou, em entrevista ao Diário do Nordeste, tendência sobre brother nas cartas.

Mylena Gadelha
Há 30 minutos
Imagem com três personagens famosos de filmes e séries: o rei do Pizzagate, um personagem com maquiagem de caveira e uma mulher com expressão pensativa, cada um representando cenas marcantes do universo de cinema e televisão.
Zoeira

Filmes de streaming no Oscar: Netflix busca pelo prêmio de Melhor Filme

Desde 2018, plataforma se tornou uma das principais produtoras por trás dos filmes do Oscar.

Paulo Roberto Maciel*
Há 59 minutos
Duas duplas disputaram a etapa final da prova do líder. Cowboy e Jonas venceram a prova.
Zoeira

Cowboy e Jonas vencem oitava prova do líder do BBB 26

Dinâmica combinou resistência, concentração e equilíbrio em 14 horas de duração.

Redação
Há 1 hora
Quatro pessoas sorrindo no palco de um cinema durante a pré-estreia do filme 'O Agente Secreto'. No centro, Robério Diógenes, um homem com camisa preta e um microfone, ri, ao lado de uma mulher de roupa branca, Geane Albuquerque também sorrindo. À esquerda, Cely Farias, uma mulher de vestido verde, também rindo. À direita, Fabio Rodrigues Filho, um homem de camisa branca de botões desabotoada no pescoço e calça escura. A tela ao fundo exibe o título do filme e a data '06 de novembro nos cinemas'.
Zoeira

Cearenses de ‘O Agente Secreto’ vão acompanhar Oscar direto de Los Angeles

Geane Albuquerque e Robério Diógenes estão no elenco do longa indicado a quatro categorias no Oscar.

João Gabriel Tréz
Há 2 horas
Homem usa telefone público vermelho dentro de orelhão amarelo. Ao fundo, parede coberta por cartazes políticos de época com fotos de candidatos. Cena com estética cinematográfica.
Zoeira

Indicado ao Oscar, 'O Agente Secreto' chega ao catálogo da Netflix neste sábado (7)

Filme está indicado a quatro estatuetas, incluindo Melhor FIlme.

Redação
06 de Março de 2026
Participantes disputam a oitava Prova do Líder do BBB 26.
Zoeira

Acompanhe a oitava Prova do Líder do BBB 26

Prova do Líder desta quinta é de resistência.

Redação
05 de Março de 2026
Foto do apresentador Tadeu Schmidt, do BBB 26.
Zoeira

BBB 26: confira cronograma da semana

Semana tem liderança dupla, Prova do Anjo e formação de Paredão.

Redação
05 de Março de 2026
Trailer da última temporada de 'The Boys' é divulgado pelo Prime Video
Zoeira

Trailer da última temporada de 'The Boys' é divulgado pelo Prime Video

Nova temporada tem lançamento marcado para dia 8 de abril.

Beatriz Rabelo
05 de Março de 2026
Imagens de filmes que lideraram indicações ao Oscar nos últimos anos, incluindo Pecadores, Oppenheimer e Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo.
Zoeira

Veja filmes recordistas em indicações ao Oscar nos últimos cinco anos

Lista inclui produções como "Pecadores", "Ataque dos Cães" e "Oppenheimer".

Beatriz Rabelo
05 de Março de 2026
foto do apresentador do BBB, Tadeu Schmidt.
Zoeira

Prova do Líder do BBB 26 vai dar liderança em dupla; entenda dinâmica

O apresentador Tadeu Schmidt já antecipou detalhes sobre a disputa.

Redação
05 de Março de 2026
Britney é uma mulher branca e loira de cabelo liso, comprido. Na foto, ela está sorrindo, de vestido trançado no pescoço.
Zoeira

Britney Spears é presa na Califórnia por supostamente dirigir embriagada

A cantora foi liberada na madrugada desta quinta-feira (5) e deve prestar depoimento à Justiça em maio.

Redação
05 de Março de 2026
Imagem de três pessoas, uma idosa com cabelo branco, um homem no centro com cabelo castanho escuro e outro homem com barba grisalha. Todos sorrindo, em fotos diferentes, representando diversidade etária e de estilos.
Zoeira

Relembre membros brasileiros da academia que votam no Oscar 2026

Dentre os nomes, estão Fernanda Montenegro, o cearense Karim Aïnouz, Selton Mello e Wagner Moura.

Paulo Roberto Maciel*
05 de Março de 2026
Breno e Jordana chegaram a socorrer Marciele.
Zoeira

Marciele passa mal durante Festa do Líder no BBB 26 e mobiliza participantes

Equipe médica do programa sinalizou, após atendimento, que a participante ficou bem.

Redação
05 de Março de 2026
Reações de Ana Paula e Jordana ganharam comentários nas redes sociais.
Zoeira

BBB 26: veja melhores momentos do retorno de Breno e Juliano Floss

Volta de brothers do Quarto Secreto ao reality aconteceu durante a Festa do Líder.

Redação
05 de Março de 2026
Juliano e Breno no sofá do Quarto Secreto do BBB 26.
Zoeira

O que Breno e Juliano viram e o que combinaram de fazer após o Quarto Secreto do BBB 26?

Os brothers combinaram de falar que foram para a Casa de Vidro, onde tiveram acesso a informações externas.

Luana Severo
04 de Março de 2026
O ator Adrien Brody em 'O Pianista' interpreta Wladyslaw Szpilman. Na imagem, sentado ao piano, ele veste um terno escuro com uma braçadeira da Estrela de Davi no braço direito enquanto olha seriamente para a câmera. A iluminação suave destaca seu perfil e as partituras sobre o instrumento, criando uma atmosfera melancólica e solene.
Zoeira

Quem foi o vencedor mais jovem do Oscar de Melhor Ator?

Vitorioso mais jovem da categoria levou a estatueta aos 29 anos e 343 dias.

João Gabriel Tréz
04 de Março de 2026
Montagem de fotos da atriz e modelo Annabel Schofield que morreu aos 62 anos.
Zoeira

Atriz e modelo Annabel Schofield morre aos 62 anos

Atriz ficou conhecida por interpretar a personagem Laurel Ellis na série norte-americana "Dallas".

Redação
04 de Março de 2026
Ambiente colorido com paredes em tons de amarelo e azul, decorado com logotipos e textos promocionais. À esquerda, há um grande painel amarelo com um logotipo. À direita, há uma cama azul-marinho com travesseiros amarelos. No centro da cena, duas pessoas se abraçam; uma delas usa luvas amarelas e roupas da mesma cor, enquanto a outra está com as costas expostas e utiliza um equipamento preso à cintura.
Zoeira

Juliano Floss é chamado por produção e vai para Quarto Secreto no BBB 26

Influenciador foi escolhido por Breno para acompanhar a dinâmica após paredão falso.

Redação
04 de Março de 2026
O influenciador Juliano Floss, com cabelos curtos e descoloridos, aparece sentado usando uma camisa polo vermelha e branca e um microfone de lapela preto. O cenário ao fundo é colorido e lúdico, apresentando um cacto verde e estruturas tubulares laranjas.
Zoeira

BBB 26: que horas Juliano Floss vai para o Quarto Secreto?

Brother irá se juntar a Breno, que foi o escolhido do Paredão Falso, nesta quarta-feira (4).

Redação
04 de Março de 2026
Uma pessoa sentada em um sofá de cor escura, em um ambiente interno iluminado. A pessoa possui cabelo volumoso e cacheado. Ao fundo, há uma parede azul e branca com formas geométricas, além de uma cama com cobertas e toalhas claras. A cena parece capturada em um espaço semelhante a uma sala ou quarto de programa de TV.
Zoeira

Breno reage a falas de brothers após entrar em Quarto Secreto do BBB 26; veja destaques

Escolhido no paredão falso, ele deve retornar ao confinamento nesta quarta-feira (4).

Redação
04 de Março de 2026