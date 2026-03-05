Trailer da última temporada de 'The Boys' é divulgado pelo Prime Video

A última temporada de "The Boys", que acompanha a trama do personagem Capitão Pátria em busca do poder, teve trailer divulgado pelo Prime Video nesta quinta-feira (5). A produção está com lançamento marcado para o dia 8 de abril.

Os novos episódios terão lançamento semanal até o episódio final, que chega ao streaming no dia 20 de maio. Na prévia, é possível ver o imortal usando a primeira versão do Composto V, substância que cria super-heróis.

Nessa 5ª temporada, ele também busca ajuda de seu pai biológico, Soldado Boy. Já o personagem Billy Butcher está processando os poderes adquiridos com o Composto V. O trailer ainda mostra Capitão Pátria sentado no Salão Oval, o que pode indicar um final com reviravoltas.

Série 'The Boys'

The Boys é baseada nos quadrinhos de mesmo nome e segue um grupo de justiceiros que luta contra os chamados superpoderosos. A produção aclamada estreou em 2019.

O elenco da 5ª temporada de "The Boys" conta com nomes como Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jared Padalecki, Jensen Ackles, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford

A 4ª temporada terminou em julho de 2024, com o novo presidente dos Estados Unidos decretando lei marcial.