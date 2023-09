Marco Pigossi estrela spin-off de The Boys; conheça o personagem

Serão lançados nesta sexta-feira (29), na Prime Video, os três primeiros episódios de Gen V, segunda série derivada do universo de The Boys. O ator brasileiro Marco Pigossi, de 34 anos, faz parte do elenco estelar fazendo o papel do Dr. Edison Cardosa.

Na trama, jovens desajustados vão superar seus limites físicos e morais para se tornarem super-heróis. O personagem de Pigossi tem grande influência no enredo, por trabalhar em um projeto secreto que tem ligações com a Universidade Godolkin de Combate ao Crime, onde se passa a trama e que acolhe adolescentes com a finalidade de prepará-los.

No trailer lançado no início do mês, o personagem do brasileiro chega a mencionar sobre seu envolvimento com o segredo que envolve as instalações: “É só uma questão de tempo até que descubram tudo o que a gente está fazendo aqui”, diz ele num dado momento da prévia.

Os eventos dessa primeira temporada - que tem 8 episódios -, se passa simultaneamente entre os acontecimentos da terceira e futura quarta temporada de The Boys, fazendo suas histórias se passarem numa mesma linha do tempo. Com lançamentos semanais, a série tem previsão de término no dia 3 de novembro.

Além de Marco Pigossi, o elenco é composto por nomes como Patrick Schwarzenegger (A Escada, A Lista Terminal), Jaz Sinclair (Cidades de Papel, O Mundo Sombrio de Sabrina), Clancy Brown (Dexter), e Maddie Phillips (Caçadoras de Recompensas).