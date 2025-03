Que horas começa 'Garota do Momento'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (31)

A novela 'Garota do Momento' desta segunda-feira (31) vai ao ar às 18:25, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Tieta'. Nesse capítulo, Beto afirma a Bia que se casará com ela.

Resumo completo de 'Garota do Momento' desta segunda-feira

Beto afirma a Bia que se casará com ela. Alfredo recupera sua memória. Bia comemora com Clarice o futuro casamento. Beto desabafa com Lígia. Orlando alerta Juliano sobre um novo produto. Ana Maria inicia o trabalho na perfumaria. Beatriz garante a Beto que os dois continuarão amigos.

Bob chega ao Rio de Janeiro. Lígia confronta Clarice. Ronaldo sofre com o futuro casamento de Bia e Beto. Orlando revela a Zélia as artimanhas de Juliano com o novo sabonete. Lígia flagra Raimundo com Marlene. Clarice questiona Bia sobre as condições impostas por Beto.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:25, na Rede Globo.