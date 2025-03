Começa nesta segunda-feira (31) o pagamento do programa Pé-de-Meia referente ao Incentivo Matrícula. O benefício, no valor de R$ 200, é destinado a estudantes do ensino médio público que efetivaram a matrícula para o ano letivo de 2025.

Segundo o Governo Federal, o incentivo será pago apenas uma vez, de maneira fracionada, conforme o mês de nascimento. A previsão é de que a última parcela seja paga no dia 7 de abril, seguindo o calendário abaixo:

Nascidos em janeiro e fevereiro recebem em 31 de março;

Nascidos em março e abril recebem em 1º de abril;

Nascidos em maio e junho recebem em 2 de abril;

Nascidos em julho e agosto recebem em 3 de abril;

Nascidos em setembro e outubro recebem em 4 de abril;

Nascidos em novembro e dezembro recebem em 7 de abril;

Em abril, também serão pagas as parcelas remanescentes de 2024 dos Incentivos Conclusão e Enem, bem como do Incentivo Frequência.

O primeiro oferece R$ 200 aos estudantes que comprovadamente participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no terceiro ano. Já o segundo é destinado àqueles que possuem frequência mínima escolar de 80% do total de horas letivas.

Como sacar o Pé-de-Meia?

Para efetuar o saque, os estudantes podem recorrer às contas Poupança Social Digital e Poupança Caixa Tem, que podem ser acessadas pelo App Caixa Tem. Além desses, os seguintes canais podem ser utilizados para checar o calendário ou a situação do pagamento:

Quem tem direito ao benefício?

O Pé-de-Meia é voltado exclusivamente a estudantes matriculados no ensino médio da rede pública de ensino. Para receber os incentivos é necessário:

Estar matriculado no ensino médio regular das redes públicas;

Ter entre 14 a 24 anos ou ser estudante da educação de jovens e adultos (EJA) das redes públicas e ter entre 19 e 24 anos;

Ser integrante de família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) com renda, por pessoa, de até meio salário-mínimo (R$ 759);

Ter CPF regular;

Possuir o mínimo de 80% de frequência escolar no mês.

