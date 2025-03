Com vagas no Ceará e salários de até R$ 8 mil, Conab anuncia edital para concurso; veja cronograma

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) abriu edital para concurso público com 403 vagas para níveis superior e médio. O edital foi publicado nesta sexta-feira (28) no Diário Oficial da União (DOU). A remuneração inicial é de até R$ 8,1 mil.

As oportunidades de vagas são para diferentes estados, incluindo o Ceará. Ao todo, serão 34 vagas para o cargo de assistente e 369 vagas para analista.

Cargos, salários e benefícios

As vagas para assistente exigem ensino médio completo ou técnico nas áreas de tecnologia da informação, contabilidade e técnico agrícola.

Para o cargo de analista, que requer formação superior, são aceitas graduações em administração, contabilidade, arquitetura, diversas engenharias (civil, elétrica, mecânica, de alimentos, agrícola e agronômica), nutrição, psicologia, economia, gestão do agronegócio, arquivologia, direito, estatística, jornalismo, marketing, letras, pedagogia e tecnologia da informação.

Os salários iniciais são de R$ 3.459,87 para assistente e R$ 8.140,88 para analista. As oportunidades estão enquadradas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com carga horária semanal de 40 horas, salvo casos com regulamentação específica.

Os benefícios oferecidos incluem seguro de vida, programa de transporte do trabalhador, auxílio-funeral, assistência à educação infantil, auxílio-escola, auxílio-alimentação, programa de alimentação do trabalhador (PAT) e previdência privada.

No Ceará, serão distribuídas 10 vagas para nível superior, sendo 3 para Administração, 1 para Ciências Contábeis, 5 para Engenharia Agrônoma e 1 para Engenharia Civil. Para nível médio, há uma vaga para Assistente II em ampla concorrência e uma vaga no Administrativo para pessoas pretas ou pardas.

QUANDO COMEÇAM AS INSCRIÇÕES?

As inscrições para o certame vão do dia 14 de abril ao dia 15 de maio e deverão ser feitas no site no Instituto Consulpam, organizador do concurso. Os interessados devem pagar taxas de R$ 50 e R$ 80 para os cargos ao nível médio e superior, respectivamente.

Para os doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde e para os inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), há isenção da taxa.

ETAPAS DO CONCURSO

Conforme disposto no edital, o processo seletivo será composto por algumas fases, que variam de acordo com o cargo pretendido, sendo elas:

Prova Objetiva de caráter eliminatório e classificatório para os cargos de Analista e de Assistente; Prova Discursiva de caráter eliminatório e classificatório para os cargos de Analista; Procedimento de Heteroidentificação para os candidatos que concorrem às vagas reservadas a pretos e pardos; Avaliação Biopsicossocial para os candidatos que concorrem às vagas reservadas às pessoas com deficiência; Etapas recursais previstas para cada fase.

Das 403 vagas a serem preenchidas, 20% são reservadas a pessoas pretas ou pardas e 20% para pessoas com deficiência.

Confira o cronograma do concurso

Período de inscrições: 14/4 a 15/5/2025

14/4 a 15/5/2025 Solicitação de isenção da taxa: 14/4 a 20/4/2025

14/4 a 20/4/2025 Homologação das inscrições: 30/5/2025

30/5/2025 Disponibilização do cartão de identificação: 9/7/2025

9/7/2025 Aplicação das provas: 13/7/2025

13/7/2025 Divulgação dos gabaritos oficiais: 14/7/2025

14/7/2025 Resultado definitivo das provas objetivas: 23/7/2025

23/7/2025 Resultado definitivo da prova discursiva: 6/8/2025

6/8/2025 Resultado do concurso: 4/9/2025

