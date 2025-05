Concurso MPU: confira horários e o que levar para a prova neste domingo (4)

As provas objetivas e discursivas do concurso do Ministério Público da União (MPU) serão aplicadas neste domingo (4) em todas as capitais brasileiras e no Distrito Federal.

Os exames direcionados a candidatos ao cargo de Analista serão no período da manhã, entre 8h e 12h30. Já os concorrentes ao cargo de Técnico farão as provas à tarde, de 15h às 19h30.

Serão, ao todo, 80 questões objetivas de múltipla escolha, divididas entre conhecimentos gerais e específicos para cada área. Já a prova discursiva será uma redação dissertativa-argumentativa com, no mínimo, 20 linhas, e, no máximo, 30.

O que levar no dia da prova?

O edital do concurso indica que as respostas das questões objetivas devem ser assinaladas no cartão de respostas com caneta esferográfica azul ou preta. Este será o único documento válido para a correção das provas.

A prova discursiva, de redação, também deve ser manuscrita em azul ou preto, utilizando caneta de material transparente.

Os candidatos não poderão levar

Máquinas calculadoras e/ou similares;

Livros, anotações, réguas de cálculo, materiais impressos ou qualquer outro de consulta;

Aparelhos eletrônicos, como iPod, smartphone, celular, agenda eletrônica, MP3 player, notebook, tablet, palmtop, pen drive, receptor, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro;

Relógio, carteira, óculos escuros, chapéu, boné, gorro;

Lápis, lapiseira, corretor líquido e/ou borracha.

Sobre o concurso

O concurso do MPU oferece 152 vagas imediatas para os cargos de Analista e Técnico, além da formação de cadastro de reserva. Os salários variam entre R$ 8.529,65 e R$ 13.994,78, para uma carga horária de 40 horas semanais.

As oportunidades estão distribuídas em diversos estados, incluindo o Ceará.

Para o cargo de Analista, as vagas consideram áreas como Biblioteconomia, Arquivologia, Comunicação Social, Desenvolvimento de Sistemas, Psicologia, Arquitetura, Biologia, Geografia e várias Engenharias. Os interessados no cargo de Técnico, contudo, devem ser apenas das áreas de Administração, Enfermagem e Polícia Institucional.