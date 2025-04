Concurso MPU: local de prova será divulgado nesta segunda-feira (28); veja como consultar

Os candidatos inscritos no concurso público do Ministério Público da União (MPU) podem consultar o local onde farão as provas a partir desta segunda-feira (28). A publicação do Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI), que informa o endereço e o horário do exame, será feita no site da banca organizadora.

O certame oferece 152 vagas imediatas para os cargos de Analista e Técnico, além da formação de cadastro de reserva. As remunerações variam entre R$ 8.529,65 e R$ 13.994,78, para uma carga horária de 40 horas semanais.

Há oportunidades distribuídas em diversos estados, incluindo o Ceará. Para o cargo de Analista, as vagas abrangem áreas como Arquivologia, Biblioteconomia, Comunicação Social, Direito, Desenvolvimento de Sistemas, Psicologia, Arquitetura, Biologia, Geografia e diversas Engenharias. Já para Técnico, as opções são nas áreas de Administração, Enfermagem e Polícia Institucional.

O edital prevê que 20% das vagas serão reservadas para candidatos negros (pretos e pardos) e indígenas, e 10% para pessoas com deficiência.

Veja como consultar o local de prova

Acesse o site oficial da banca organizadora;

Faça login na área do candidato;

Verifique o Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI), que trará o endereço do local de prova, além do horário e demais orientações.

Aplicação das provas

As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 4 de maio em todas as capitais brasileiras e no Distrito Federal. Candidatos a Analista farão os exames no turno da manhã, das 8h às 12h30. Já os concorrentes ao cargo de Técnico realizarão as provas no período da tarde, das 15h às 19h30.

As avaliações objetivas terão 80 questões de múltipla escolha, divididas entre conhecimentos gerais e específicos para cada área. Já a prova discursiva consistirá em uma redação do tipo dissertativo-argumentativo, com no mínimo 20 e no máximo 30 linhas.

