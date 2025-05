Resultado da isenção do Enem 2025 é divulgado pelo MEC nesta segunda (12); saiba como conferir

O Ministério da Educação (MEC) deve divulgar, nesta segunda-feira (12), o resultado dos pedidos de isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025.

A isenção da taxa é destinada a estudantes que atendem a critérios socioeconômicos, como estar cursando a última série do ensino médio na rede pública ou comprovar baixa renda, conforme previsto pelo edital.

Como conferir o resultado da isenção

Para saber se teve o pedido de isenção aceito, o participante deve acessar a Página do Participante, disponível no site oficial do Enem. É necessário fazer login com a conta gov.br.

Vale lembrar que a aprovação da isenção não garante a participação automática no exame. Todos os interessados, mesmo os isentos, deverão se inscrever no Enem 2025 a partir do próximo dia 26 de maio.

Prazo para recurso

Candidatos que tiverem a solicitação de isenção negada poderão entrar com recurso, também pela Página do Participante. O prazo para envio começa nesta segunda-feira e vai até sexta-feira (16). O resultado dos recursos será divulgado em 22 de maio.

Se o pedido continuar indeferido após o recurso — ou no caso de quem não se enquadra nos critérios para a gratuidade —, será necessário pagar uma taxa de R$ 85 para confirmar a inscrição no exame.

Período de inscrição

O período de inscrições para o Enem 2025 deverá acontecer entre os dias 26 de maio a 6 de junho, conforme anunciado na última sexta-feira (9) pelo ministro da Educação, Camilo Santana, em publicação nas redes sociais. O edital com todas as regras e orientações será divulgado nos próximos dias.

Datas das provas

As provas do Enem 2025 estão marcadas para os dias 9 e 16 de novembro, dois domingos consecutivos. No primeiro dia, os participantes farão as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e Redação. No segundo, será a vez das questões de Matemática e Ciências da Natureza.

