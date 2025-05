Camilo Santana divulga período de inscrição e data de provas do Enem 2025; veja detalhes

O edital do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 deve ser divulgado nos próximos dias, e o ministro da Educação, Camilo Santana, aproveitou para antecipar informações sobre o certame nesta sexta-feira (9), como data de inscrição e dias de aplicação das provas.

Por meio das redes sociais, o titular do MEC confirmou que o período de inscrição do Enem será entre os dias 26 de maio e 6 de junho. Camilo também divulgou que as provas já têm data marcada: elas serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro.

"Gente, vai sair daqui alguns dias o edital do Enem 2025, tanto você que está no 3º ano do Ensino Médio e vai concluir, e você que já concluiu o Ensino Médio e quer ter oportunidade de ir para a universidade, eu estou aqui para antecipar algumas informações importantes", afirmou Camilo no vídeo.

Enem 2025

O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica e tornou-se a principal forma de acesso para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni).

Instituições de ensino públicas e privadas utilizam o Enem para selecionar novos alunos. Os resultados são utilizados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetro para acesso a auxílios governamentais, como o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Os resultados individuais do Enem também podem ser aproveitados nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep para aceitarem as notas do Exame.

