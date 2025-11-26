PND 2025: Inep divulga local de prova da reaplicação

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou os locais de reaplicação da Prova Nacional Docente (PND) 2025, prevista para acontecer neste domingo (30).

A etapa é voltada aos participantes do chamado "Enem dos Professores" que não compareceram à avaliação, em 26 de outubro, devido a problemas logísticos.

Candidatos que realizaram a prova em nove locais específicos (descritos abaixo), onde a aplicação foi invalidada por inconsistências, também têm direito a reaplicação.

Locais de aplicação invalidados

São Luís (MA): IEMA Pleno Rio Anil;

Vespasiano (MG): Escola Estadual Professor Guilherme Hallais França;

Santa Rita (PB) (ECI E.F.M Maria de Lourdes Araújo;

Guarujá (SP): Unaerp Guarujá;

Guarulhos (SP): EE Pastor João Nunes;

Santo André (SP): EE Dr.Celso Gama;

São Paulo (SP): EE Brigadeiro Gavião Peixoto, Emef Antonia e Artur Begbil, EE Deputado Geraldino dos Santos.

O Inep ainda informou que concluintes de cursos de licenciaturas e participantes do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) das Licenciaturas que fizeram a PND como avaliação teórica do exame nesses locais poderão participar da reaplicação, mas ficam dispensados para fins de regularidade perante ao Enade.

Como consultar o local de prova da reaplicação?

O local de prova está disponível no Cartão de Confirmação de Inscrição no Sistema PND, que pode ser acesso através do endereço virtual https://pnd.inep.gov.br/pnd/.

No documento, os participantes ainda conferem dados como número de inscrição, data e horário da aplicação, além de indicar se precisa de atendimento especializado ou tratamento por nome social.

Embora não seja obrigatório, o Inep recomenda que o participante leve o cartão no dia da prova, já que o documento pode facilitar a conferência rápida das orientações.

O que é a PND?

A iniciativa foi criada pelo Ministério da Educação (MEC) para avaliar o nível de conhecimento e a formação dos futuros professores dos cursos de licenciatura. Além disso, a prova objetiva ajudar estados e municípios a selecionarem profissionais para as suas redes.

A avaliação compõe o programa Mais Professores para o Brasil, que reúne ainda ações de reconhecimento e qualificação do magistério da educação básica.