PND 2025: Inep divulga local de prova da reaplicação
Saiba quem pode participar da etapa e como consultar dado.
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou os locais de reaplicação da Prova Nacional Docente (PND) 2025, prevista para acontecer neste domingo (30).
A etapa é voltada aos participantes do chamado "Enem dos Professores" que não compareceram à avaliação, em 26 de outubro, devido a problemas logísticos.
Candidatos que realizaram a prova em nove locais específicos (descritos abaixo), onde a aplicação foi invalidada por inconsistências, também têm direito a reaplicação.
Locais de aplicação invalidados
- São Luís (MA): IEMA Pleno Rio Anil;
- Vespasiano (MG): Escola Estadual Professor Guilherme Hallais França;
- Santa Rita (PB) (ECI E.F.M Maria de Lourdes Araújo;
- Guarujá (SP): Unaerp Guarujá;
- Guarulhos (SP): EE Pastor João Nunes;
- Santo André (SP): EE Dr.Celso Gama;
- São Paulo (SP): EE Brigadeiro Gavião Peixoto, Emef Antonia e Artur Begbil, EE Deputado Geraldino dos Santos.
O Inep ainda informou que concluintes de cursos de licenciaturas e participantes do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) das Licenciaturas que fizeram a PND como avaliação teórica do exame nesses locais poderão participar da reaplicação, mas ficam dispensados para fins de regularidade perante ao Enade.
Como consultar o local de prova da reaplicação?
O local de prova está disponível no Cartão de Confirmação de Inscrição no Sistema PND, que pode ser acesso através do endereço virtual https://pnd.inep.gov.br/pnd/.
No documento, os participantes ainda conferem dados como número de inscrição, data e horário da aplicação, além de indicar se precisa de atendimento especializado ou tratamento por nome social.
Embora não seja obrigatório, o Inep recomenda que o participante leve o cartão no dia da prova, já que o documento pode facilitar a conferência rápida das orientações.
Veja também
O que é a PND?
A iniciativa foi criada pelo Ministério da Educação (MEC) para avaliar o nível de conhecimento e a formação dos futuros professores dos cursos de licenciatura. Além disso, a prova objetiva ajudar estados e municípios a selecionarem profissionais para as suas redes.
A avaliação compõe o programa Mais Professores para o Brasil, que reúne ainda ações de reconhecimento e qualificação do magistério da educação básica.