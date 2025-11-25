Seleção IBGE: veja cronograma e datas do processo seletivo
Vagas disponíveis são para os cargos de agente de pesquisas e supervisor de coleta e qualidade.
As inscrições para a seleção pública do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) seguem abertas até o dia 11 de dezembro com a oferta de mais de 9 mil vagas temporárias.
As oportunidades são para os cargos de agente de pesquisas e mapeamento e de supervisor de coleta e qualidade.
O salário para agente é de R$ 2.676,24 e o de supervisor é de R$ 3.379.
Candidatos de todo o Brasil já se preparam para o processo seletivo de temporários que o IBGE já define como o "maior" da história.
A seguir, veja as principais informações do certame e o cronograma das principais datas da seleção pública.
Cronograma seleção do IBGE
- Inscrições: até 11 de dezembro;
- Isenção da taxa: até 11 de dezembro;
- Pagamento da taxa: até 12 de dezembro;
- Data da prova: 22 de fevereiro (8h às 11h – Agente de Pesquisas | 14h às 17h – Supervisor de Coleta);
- Divulgação preliminar do gabarito oficial da prova objetiva 24/2/2026;
- Divulgação do resultado definitivo da prova objetiva 27/3/2026;
- Publicação do resultado final do Processo Seletivo Simplificado - 30/4/2026.
>> Veja edital completo para a vaga de agente de pesquisas
>> Veja edital completo para a vaga de supervisor de coleta
Veja detalhes das vagas
Agente de Pesquisas e Mapeamento
- Função: Coleta de informações;
- Remuneração: R$ 2.676,24;
- Vagas de ampla concorrência: 5.512;
- Vagas destinadas a pessoas declaradas pretas ou pardas: 2.120;
- Vagas destinadas a pessoas indígenas: 254;
- Vagas destinadas aos quilombolas: 170;
- Vagas destinadas a pessoas com deficiência: 424;
- Total de Vagas: 8.480.
Supervisor de Coleta e Qualidade
- Função: Supervisão de Coleta e Qualidade;
- Remuneração: R$ 3.379,00;
- Vagas de ampla concorrência: 715;
- Vagas destinadas a pessoas declaradas pretas ou pardas: 275;
- Vagas destinadas a pessoas indígenas: 33;
- Vagas destinadas aos quilombolas: 22;
- Vagas destinadas a pessoas com deficiência: 55;
- Total de Vagas: 1.110.
Inscrições e prova
Os interessados poderão se inscrever até o dia 11 de dezembro, exclusivamente no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora da seleção. A taxa de inscrição é de R$ 38,50.
As provas serão aplicadas em 22 de fevereiro de 2026, e o resultado final deve ser divulgado em abril do mesmo ano.
Conforme o edital, os aprovados serão contratados temporariamente para a "realização de pesquisas de natureza estatística efetuadas pelo IBGE em todo o território nacional". Os prazos dos contratos serão de um ano, podendo prorrogar para até três anos.