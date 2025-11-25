Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Seleção IBGE: veja cronograma e datas do processo seletivo

Vagas disponíveis são para os cargos de agente de pesquisas e supervisor de coleta e qualidade.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Papo Carreira
foto de agente do IBGE.
Legenda: Profissionais irão atuar nas pesquisas estatísticas do órgão.
Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil.

As inscrições para a seleção pública do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) seguem abertas até o dia 11 de dezembro com a oferta de mais de 9 mil vagas temporárias.

As oportunidades são para os cargos de agente de pesquisas e mapeamento e de supervisor de coleta e qualidade.

O salário para agente é de R$ 2.676,24 e o de supervisor é de R$ 3.379.

Candidatos de todo o Brasil já se preparam para o processo seletivo de temporários que o IBGE já define como o "maior" da história.

A seguir, veja as principais informações do certame e o cronograma das principais datas da seleção pública.

Cronograma seleção do IBGE

  • Inscrições: até 11 de dezembro;
  • Isenção da taxa: até 11 de dezembro;
  • Pagamento da taxa: até 12 de dezembro;
  • Data da prova: 22 de fevereiro (8h às 11h – Agente de Pesquisas | 14h às 17h – Supervisor de Coleta);
  • Divulgação preliminar do gabarito oficial da prova objetiva 24/2/2026;
  • Divulgação do resultado definitivo da prova objetiva 27/3/2026;
  • Publicação do resultado final do Processo Seletivo Simplificado -  30/4/2026.

>> Veja edital completo para a vaga de agente de pesquisas

>> Veja edital completo para a vaga de supervisor de coleta

Veja detalhes das vagas

Agente de Pesquisas e Mapeamento

  • Função: Coleta de informações;
  • Remuneração: R$ 2.676,24;
  • Vagas de ampla concorrência: 5.512;
  • Vagas destinadas a pessoas declaradas pretas ou pardas: 2.120;
  • Vagas destinadas a pessoas indígenas: 254;
  • Vagas destinadas aos quilombolas: 170;
  • Vagas destinadas a pessoas com deficiência: 424;
  • Total de Vagas: 8.480.

Supervisor de Coleta e Qualidade

  • Função: Supervisão de Coleta e Qualidade;
  • Remuneração: R$ 3.379,00;
  • Vagas de ampla concorrência: 715;
  • Vagas destinadas a pessoas declaradas pretas ou pardas: 275;
  • Vagas destinadas a pessoas indígenas: 33;
  • Vagas destinadas aos quilombolas: 22;
  • Vagas destinadas a pessoas com deficiência: 55;
  • Total de Vagas: 1.110.

Veja também

teaser image
Negócios

O que é o PIB per capita e por que o Ceará tem um dos piores índices do País?

teaser image
Ceará

Sobrenome Silva é o mais popular no Ceará, em Fortaleza e no Brasil; veja lista do IBGE

Inscrições e prova

Os interessados poderão se inscrever até o dia 11 de dezembro, exclusivamente no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora da seleção. A taxa de inscrição é de R$ 38,50.

As provas serão aplicadas em 22 de fevereiro de 2026, e o resultado final deve ser divulgado em abril do mesmo ano.

Conforme o edital, os aprovados serão contratados temporariamente para a "realização de pesquisas de natureza estatística efetuadas pelo IBGE em todo o território nacional". Os prazos dos contratos serão de um ano, podendo prorrogar para até três anos. 

Assuntos Relacionados
foto de agente do IBGE.
Papo Carreira

Seleção IBGE: veja cronograma e datas do processo seletivo

Vagas disponíveis são para os cargos de agente de pesquisas e supervisor de coleta e qualidade.

Redação
Há 31 minutos
foto professor ensina aos alunos do curso da Escola de Gastronomia.
Papo Carreira

Escola de Gastronomia abre 170 vagas para cursos gratuitos; saiba como se inscrever

As inscrições seguem até o dia 9 dezembro.

Redação
Há 2 horas
Estudantes realizando prova.
Papo Carreira

USP abre 1,5 mil vagas para cursos de graduação com notas do Enem

As inscrições seguem até o dia 19 de dezembro.

Redação
24 de Novembro de 2025
A imagem mostra uma pessoa segurando uma caneta e um papel.
Papo Carreira

Concursos e seleções no Ceará: veja as inscrições abertas nesta segunda-feira (24)

As vagas são para candidatos com diferentes níveis de ensino.

Redação
24 de Novembro de 2025
Foto mostra candidatos durante a prova do vestibular da Fuvest.
Papo Carreira

Fuvest divulga o gabarito oficial da 1ª fase do vestibular para 2026

Seleção é a porta de entrada para os cursos da Universidade de São Paulo (USP).

Redação
23 de Novembro de 2025
Mão de estudante preenchendo cartão-resposta de prova objetiva com lápis, marcando alternativas em gabarito de múltipla escolha.
Papo Carreira

Enade 2025: veja quem faz a prova neste domingo (23)

Portões estarão abertos das 12h às 13h. Exame começa às 13h30 e vai até às 17h30.

Redação
23 de Novembro de 2025
Foto aérea da empresa no Eusébio.
Papo Carreira

Empresa de soluções tecnológicas abre 122 vagas de trabalho no Eusébio

As vagas são para o setor de produção e galvanização.

Redação
21 de Novembro de 2025
Participantes entram no local de prova. Imagem usada para matéria sobre inscritos no Enade preencherem questionário de estudante até sábado (22/11).
Papo Carreira

Inscritos no Enade têm até sábado (22) para preencher questionário obrigatório

Prova será no domingo (23), com duração de quatro horas.

Redação
21 de Novembro de 2025
Fachada da Universidade Federal do Ceará.
Papo Carreira

UFC abre 66 vagas para professor em Fortaleza e no Interior

Os salários iniciais variam entre R$ 3 mil e R$ 13,2 mil, conforme o cargo e o campus escolhido.

Redação
19 de Novembro de 2025
foto do complexo Beach Park.
Papo Carreira

Beach Park abre 285 vagas de trabalho temporário para a alta estação

Oportunidades não exigem formação específica nem experiência anterior.

Redação
19 de Novembro de 2025
Cadernos de diferentes cores do Enem.
Papo Carreira

Inep divulga gabarito do 2º dia de provas do Enem 2025

A divulgação foi antecipada devido à anulação de três questões do exame.

Redação
19 de Novembro de 2025
foto de agente do IBGE manuseando equipamento.
Papo Carreira

IBGE divulga edital de seleção com mais de 9 mil vagas; confira

Os salários podem chegar a mais de R$ 3,3 mil.

Raísa Azevedo
19 de Novembro de 2025
Montagem de fotos mostra as páginas principais dos sites dos programas federais Sisu, Prouni e Fies.
Papo Carreira

Guia completo: como usar a nota do Enem 2025 para Sisu, Prouni, Fies e mais

É possível utilizar os resultados para ingressar em universidades públicas, conseguir bolsas de estudo e financiar cursos.

Luana Severo
18 de Novembro de 2025
Candidatos do CPNU entrando em local de prova.
Papo Carreira

Editais de convocação do CNU são divulgados para consulta

Estão disponíveis os detalhes sobre a aplicação da prova discursiva e a avaliação de títulos.

Redação
17 de Novembro de 2025
Pessoa segurando uma caneta e escrevendo em uma folha de papel, com outra mão apoiada sobre a mesa.
Papo Carreira

Concursos e seleções no Ceará com inscrições abertas nesta segunda-feira (17)

Com salários de até R$ 16,4 mil, vagas são para a Capital e Interior.

Redação
17 de Novembro de 2025
Fachada da Câmara Municipal de Forquilha.
Papo Carreira

Câmara Municipal de Forquilha fará 1º concurso público de sua história

São ofertadas cinco vagas imediatas para cargos de níveis fundamental, médio e superior.

Redação
15 de Novembro de 2025
Imagem da Casa de Cultura Estrangeira da Universidade Federal do Ceará.
Papo Carreira

UFC abre 1,1 mil vagas para Casas de Cultura Estrangeira; saiba como se inscrever 

As inscrições iniciam no dia 20 de novembro.

Redação
13 de Novembro de 2025
foto de aluno com livro de inglês nas mãos em sala de aula.
Papo Carreira

Imparh abre 936 vagas para cursos de idiomas em Fortaleza; veja edital

Instituto oferece aulas de alemão, espanhol, francês, inglês, italiano, japonês e português.

Redação
13 de Novembro de 2025
Uma pessoa de camiseta branca e fones de ouvido está sentada em uma mesa de madeira, focada em editar um vídeo em um notebook. A tela do notebook mostra a interface de um software de edição de vídeo, com clipes de surfistas na praia na linha do tempo. Há um par de óculos na mesa, à esquerda.
Papo Carreira

Fortaleza abre 500 vagas em cursos on-line gratuitos; confira

Lista inclui capacitações em áreas do universo digital.

Redação
13 de Novembro de 2025
Candidatos aguardando em uma fila para realizar a prova do CNU
Papo Carreira

Ceará tem mais de 1,5 mil classificados para segunda fase do CNU; veja próximos passos

Concurso soma mais de 42,5 mil pessoas aptas para as próximas etapas.

Gabriel Bezerra*
13 de Novembro de 2025