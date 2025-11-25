Seleção IBGE: veja cronograma e datas do processo seletivo

As inscrições para a seleção pública do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) seguem abertas até o dia 11 de dezembro com a oferta de mais de 9 mil vagas temporárias.

As oportunidades são para os cargos de agente de pesquisas e mapeamento e de supervisor de coleta e qualidade.

O salário para agente é de R$ 2.676,24 e o de supervisor é de R$ 3.379.

Candidatos de todo o Brasil já se preparam para o processo seletivo de temporários que o IBGE já define como o "maior" da história.

A seguir, veja as principais informações do certame e o cronograma das principais datas da seleção pública.

Cronograma seleção do IBGE

Inscrições: até 11 de dezembro;

Isenção da taxa: até 11 de dezembro;

Pagamento da taxa: até 12 de dezembro;

Data da prova: 22 de fevereiro (8h às 11h – Agente de Pesquisas | 14h às 17h – Supervisor de Coleta);

Divulgação preliminar do gabarito oficial da prova objetiva 24/2/2026;

Divulgação do resultado definitivo da prova objetiva 27/3/2026;

Publicação do resultado final do Processo Seletivo Simplificado - 30/4/2026.

>> Veja edital completo para a vaga de agente de pesquisas

>> Veja edital completo para a vaga de supervisor de coleta

Veja detalhes das vagas

Agente de Pesquisas e Mapeamento

Função: Coleta de informações;

Remuneração: R$ 2.676,24;

Vagas de ampla concorrência: 5.512;

Vagas destinadas a pessoas declaradas pretas ou pardas: 2.120;

Vagas destinadas a pessoas indígenas: 254;

Vagas destinadas aos quilombolas: 170;

Vagas destinadas a pessoas com deficiência: 424;

Total de Vagas: 8.480.

Supervisor de Coleta e Qualidade

Função: Supervisão de Coleta e Qualidade;

Remuneração: R$ 3.379,00;

Vagas de ampla concorrência: 715;

Vagas destinadas a pessoas declaradas pretas ou pardas: 275;

Vagas destinadas a pessoas indígenas: 33;

Vagas destinadas aos quilombolas: 22;

Vagas destinadas a pessoas com deficiência: 55;

Total de Vagas: 1.110.

Veja também Negócios O que é o PIB per capita e por que o Ceará tem um dos piores índices do País? Ceará Sobrenome Silva é o mais popular no Ceará, em Fortaleza e no Brasil; veja lista do IBGE

Inscrições e prova

Os interessados poderão se inscrever até o dia 11 de dezembro, exclusivamente no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora da seleção. A taxa de inscrição é de R$ 38,50.

As provas serão aplicadas em 22 de fevereiro de 2026, e o resultado final deve ser divulgado em abril do mesmo ano.

Conforme o edital, os aprovados serão contratados temporariamente para a "realização de pesquisas de natureza estatística efetuadas pelo IBGE em todo o território nacional". Os prazos dos contratos serão de um ano, podendo prorrogar para até três anos.