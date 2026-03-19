Conselho de Arquitetura realiza concurso público com salários de até R$ 9,1 mil

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo abre na próxima segunda-feira (23) as inscrições para preenchimento de vaga e formação de cadastro reserva em cargos de níveis médio e superior.

As oportunidades são para os cargos de Arquiteto e Urbanista, Contador e Assistente Administrativo. O salário pode chegar a R$ 9.112,18, além de benefícios. O certame tem organização do Instituto Consulplan.

Quando são as inscrições do concurso do CAU/CE?

Para participar do concurso público do Cau/CE, pessoas interessadas devem se inscrever exclusivamente pelo site do Instituto Consulplan (clique aqui).

O período de inscrições vai de 16 horas do dia 23 de março de 2026 até 16 horas de 22 de abril de 2026.

Os valores para efetivar a inscrição são de R$ 55 para os cargos de nível superior e R$ 54,50 para aqueles de nível médio.

Pelo edital, é permitido se inscrever para até dois cargos, desde que a realização das provas ocorra em turnos diferentes.

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Quando é a prova do concurso do CAU/CE?

As provas do concurso público do CAU/CE estão marcadas para o dia 24 de maio de 2026 e irão acontecer em Fortaleza.

Todos os cargos terão no processo seletivo uma prova objetiva de múltipla escolha, que terá caráter eliminatório e classificatório.

Para candidatos de nível superior, o processo inclui avaliação de títulos, que tem caráter classificatório.

Cargos e salários do concurso público do CAU/CE