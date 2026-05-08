Shopee oferta 90 vagas de emprego em Centro de Distribuição no Ceará; veja detalhes
As oportunidades são para o cargo de auxíliar de logística, que tem como requisito o ensino fundamental completo.
A Shopee está com mais de 90 vagas de emprego abertas no novo centro de distribuição da empresa, localizado em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza.
As vagas são para o cargo de auxíliar de logística, que tem como requisitos o ensino fundamental completo, conhecimento em Microsoft Office, e residência na região.
Interessados devem se inscrever pela plataforma de vagas da Shopee, onde é possível obter mais informações sobre o cargo e as atividades exercidas.
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Centro de distribuição
O novo centro de distribuição da Shopee em Itaitinga iniciou suas operações neste mês de maio, concentrando os principais galpões logísticos do e-commerce no Estado.
Este é o 21º CD da companhia estrangeira no País e faz parte de um movimento de expansão logística da empresa, em meio ao acirramento da competição entre grandes players das vendas online, como Amazon e Mercado Livre.
Segundo a Shopee, cerca de 300 empregos, entre diretos e indiretos, são esperados.