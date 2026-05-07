IFCE abre 461 vagas para cursos técnicos e de especialização; veja edital

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) vai abrir inscrições, entre os dias 9 e 24 de maio, para processos seletivos 2026.2.

No total, são 461 vagas ofertadas para o campus de Fortaleza entre os cursos técnicos integrados, subsequentes e da Especialização Técnica de Nível Médio em Eficiência Energética em Edificações. (Veja descrição abaixo)

Os candidatos que atendem aos critérios para solicitar isenção da taxa de inscrição poderão fazer a solicitação online, de 9 a 11 de maio.

Cursos técnicos integrados

Para os cursos técnicos integrados ao ensino médio, são ofertadas 210 vagas, igualmente distribuídas entre os cursos de Química, Eletrotécnica, Edificações, Informática, Mecânica Industrial e Telecomunicações, com 35 vagas para cada formação.

Para essa categoria, estão aptos a participar os alunos que já concluíram o ensino fundamental. Uma prova de conhecimentos gerais e redação compõem a seleção.

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Técnicos subsequentes

Ao todo, 235 vagas são destinadas aos cursos técnicos subsequentes, para candidatos que já concluíram o ensino médio. As oportunidades incluem os cursos de Segurança do Trabalho, Eletrotécnica, Mecânica Industrial, Manutenção Automotiva e Edificações, todos com 35 vagas, além dos cursos de Instrumento Musical e Guia de Turismo, com 30 vagas cada.

A seleção também será realizada por meio de prova de conhecimento gerais.

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Especialização Técnica de Nível Médio em Eficiência Energética em Edificações

O curso para a Especialização Técnica de Nível Médio em Eficiência Energética em Edificações oferece 16 vagas no total. É destinado aos profissionais que já têm diploma de curso técnico de nível médio registrado no Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (Sistec).

A seleção será aplicada em etapa única, com prova de conhecimentos específicos. As aulas ocorrerão no turno vespertino.

Conforme a Lei de Cotas, os editais dos cursos asseguram que 50% das vagas serão destinadas a estudantes egressos de escolas públicas, com subdivisões para candidatos de baixa renda, pessoas pretas, pardas e indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.