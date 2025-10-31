Diário do Nordeste
Grupo de alunos e professores do Ceará posam para foto em estande de feira de ciências em Brasília. Na frente deles, há uma bancada com a bandeira do Ceará. Na mesa ao lado, há objetos expostos sobre uma bandeira com a estampa do Instituto Federal do Educação do CE.

Ceará

Alunos do IFCE criam museu de realidade virtual, larvicida e moldes 3D; veja projetos

Projetos foram apresentados em feira nacional que ocorreu em Brasília.

Nicolas Paulino 16 de Outubro de 2025
Fachada da Universidade Federal do Ceará. É um prédio antigo que mescla as cores branco e salmão e localizado num espaço com jardim.

Papo Carreira

Universidades e institutos federais do CE terão 356 novas vagas para professor e técnico

A maior parte das vagas é destinada à Universidade Federal do Ceará (UFC)

Redação 15 de Outubro de 2025
Foto da fachada do IFCE, campus Fortaleza-CE.

Papo Carreira

IFCE abre 400 vagas para cursos técnicos em Fortaleza

Inscrições seguem até o dia 6 de novembro

Redação 15 de Outubro de 2025
Estudante do IFCE

Papo Carreira

IFCE abre mais de 3 mil vagas de cursos técnicos gratuitos; veja cidades

Inscrições podem ser feitas até 19 de outubro

Redação 02 de Outubro de 2025
renata saldanha e eva pacheco, cearenses do bbb 25

Zoeira

Ataques xenofóbicos contra ex-BBBs viram tema de prova de olimpíada no Ceará

A cearense Eva Pacheco comentou o assunto nas redes sociais

Redação 12 de Setembro de 2025
Provas do Enem

Papo Carreira

IFCE abre inscrição de curso gratuito para o Enem 2025; veja como participar

Aulas on-line começam na próxima segunda-feira (8) e terão duração de dez semanas

Redação 05 de Setembro de 2025
Unidade do IFCE em Itapipoca

Papo Carreira

IFCE oferece mais de 400 vagas em cursos técnicos gratuitos; confira lista de cidades

As inscrições podem ser realizadas até o dia 16 de julho

Redação 07 de Julho de 2025
Imagem da peça Meus Três Irmãos Mortos, organizada por estudantes do IFCE

Verso

Espetáculo de teatro cearense é convidado para representar o Brasil em festival na França

“Meus Três Irmãos Mortos” se apresentará no Festival MicrActions, em Paris, no próximo sábado (5)

Beatriz Rabelo 02 de Julho de 2025
A imagem mostra um pesquisador ajoelhado no chão de uma área de vegetação seca, observando e anotando informações em um caderno. Ele está próximo a um grupo de cactos e usa equipamentos de medição, como uma trena e um medidor amarelo.

Ceará

Professor descobre nova espécie de minicacto no sertão do CE, mas planta já tem risco de extinção

Planta tem ocorrência em pequena área geográfica e pode estar sujeita ao desmatamento

Nicolas Paulino 03 de Junho de 2025
Foto do lançamento do evento Mestres da Pós

Papo Carreira

Prefeitura de Fortaleza lança projeto com 1.050 bolsas de mestrado e doutorado para a rede municipal

Professores, diretores e técnicos de educação poderão desenvolver projetos com parcerias com a UFC, a Uece e o IFCE

Matheus Facundo 28 de Maio de 2025
