Projetos foram apresentados em feira nacional que ocorreu em Brasília.
A maior parte das vagas é destinada à Universidade Federal do Ceará (UFC)
Inscrições seguem até o dia 6 de novembro
Inscrições podem ser feitas até 19 de outubro
A cearense Eva Pacheco comentou o assunto nas redes sociais
Aulas on-line começam na próxima segunda-feira (8) e terão duração de dez semanas
As inscrições podem ser realizadas até o dia 16 de julho
“Meus Três Irmãos Mortos” se apresentará no Festival MicrActions, em Paris, no próximo sábado (5)
Planta tem ocorrência em pequena área geográfica e pode estar sujeita ao desmatamento
Professores, diretores e técnicos de educação poderão desenvolver projetos com parcerias com a UFC, a Uece e o IFCE