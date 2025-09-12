Ataques xenofóbicos contra ex-BBBs viram tema de prova de olimpíada no Ceará

A ex-BBB Eva Pacheco revelou em suas redes sociais, nessa quinta-feira (11), que os ataques xenofóbicos sofridos por ela e pela bailarina Renata Saldanha na internet durante o BBB 25 se tornaram tema de uma das questões da Olimpíada de Humanidades do Estado do Ceará (OCHE), organizada pelo Instituto Federal do Ceará (IFCE).

Legenda: A xenofobia sofrida por Eva e Renata acabou virando questão de prova Foto: Reprodução/Instagram

A questão utilizava como referência uma matéria publicada pelo Diário do Nordeste, em 16 de março deste ano, com o título: “Renata Saldanha e Eva Pacheco são alvos de ataques xenofóbicos nas redes sociais”. Também trazia um post do Governo do Estado do Ceará, de 17 de março, ressaltando que xenofobia é crime.

Veja também João Lima Neto Xand Avião revela fantasia para o Aviões Fantasy e música inédita com Wesley Safadão; assista

“Fomos parar na prova da Olimpíada de Humanidades do Ceará e ainda com um tema tão necessário. Juro, que massa!”, comemorou Eva em suas redes sociais.

Eva e Renata participaram do BBB 25 em dupla. Renata acabou se tornando a primeira cearense a vencer o programa da Globo, levando para casa prêmio de R$ 2,72 milhões.