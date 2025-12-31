Diário do Nordeste
Morre aos 74 anos Oscar Maroni, empresário de casas noturnas de São Paulo

Ele ficou famoso por polêmicas e participações em realities shows.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Oscar Maroni
Legenda: Em dezembro do ano passado, Maroni sofreu uma queda e foi submetido a uma cirurgia para a retirada de um coágulo no cérebro
Foto: Reprodução/Instagram

O empresário Oscar Maroni, dono do Bahamas Hotel Club, uma das principais casas de entretenimento adulto de São Paulo, morreu nesta quarta-feira (31) aos 74 anos. A causa da morte não foi revelada.

Por meio de nota, o empreendimento confirmou o falecimento do fundador, destacando que Maroni "viveu intensamente", e foi "fiel às suas convicções e liberdade".

Há pouco mais de um ano, o empresário foi diagnosticado com Alzheimer, e passou a viver em uma causa de repouso. Os filhos chegaram a pedir a curatela de idoso na justiça.

Oscar Maroni acumulou polêmicas e participações em realities

Desde a fundação de boates em São Paulo, o empresário acumulou problemas com a justiça. Foi assim com a Oscar's Hotel, próximo ao Aeroporto de Congonhas, que gerou uma série de embates entre Maroni e a Prefeitura paulistana.

Com a fundação da Bahamas, em 2007, o local passou a ser apontado como um ambiente que favorecia e explorava a prostituição - o que, por lei, é crime.

O local foi fechado e reaberto diversas vezes, e ele chegou a ser preso em alguns episódios. Maroni participou ainda da 8ª edição do reality show A Fazenda, em 2016, mas acabou sendo o primeiro eliminado.

Ele tinha quatro filhos, dentre eles Aritana Maroni. A cozinheira e influenciadora digital também acumula participações em realities como A Fazenda e Power Couple Brasil, da Record TV, e Masterchef, da Band. No Carnaval de Salvador deste ano, chegou a ser presa suspeita de tráfico de drogas.

