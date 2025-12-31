Zé Felipe em reality? Especulações sobre motivo do término com Ana Castela surgem nas redes

Após os cantores Zé Felipe e Ana Castela anunciarem o término do namoro por meio de uma publicação conjunta nas redes sociais, na última segunda-feira (29), especulações sobre o timing do fim do relacionamento começaram a ganhar espaço na web.

Para fãs e entusiastas do Big Brother Brasil, que terá nova edição a partir de 12 de janeiro, o término de um namoro que começou há tão pouco tempo pode significar algo a mais: a entrada de Zé Felipe na casa mais vigiada do Brasil.

Veja também Zoeira BBB 26 aposta em veteranos e web especula nomes no jogo Zoeira Bruna Marquezine e Shawn Mendes são flagrados se beijando em praia do Nordeste

Isso porque, segundo a apuração do jornalista Gabriel Vaquer, do F5, o confinamento para a 26ª edição do reality deve começar em breve, após a virada do ano, no dia 3 de janeiro.

E se o Zé Felipe tiver terminado com a Ana Castela porque vai pro BBB? pic.twitter.com/10eMNpGTu3 — Babi (@babi) December 29, 2025

Vocês nem se ligaram..



Zé Felipe vai pro BBB — .DanisDanis! ❥ 🍟 (@eudanisdanis) December 29, 2025

No entanto, nenhuma informação sobre o assunto, bem como nomes de outros possíveis participantes do BBB, foi confirmada até o momento.

Novidades da edição

O BBB 26 chegará com muitas novidades ao público. Entre elas, o retorno de ex-participantes, que promete agitar a casa mais vigiada do País. Embora a TV Globo ainda não tenha confirmado oficialmente os nomes, as especulações já dominam as redes sociais.

Além dos veteranos, o programa dará mais espaço ao público. Parte dos participantes anônimos será escolhida em votações abertas, realizadas simultaneamente em cidades como São Paulo, Brasília, Salvador, Manaus e Porto Alegre. Em casas de vidro, candidatos disputarão a preferência popular por vagas no reality.

A nova temporada também trará mudanças nas dinâmicas do jogo, como maior interferência dos telespectadores, tolerância zero com participantes considerados “plantas”, versões diferentes do Big Fone e até um Cartola BBB, em que o público monta times e soma pontos conforme o desempenho dos jogadores.