Zé Felipe em reality? Especulações sobre motivo do término com Ana Castela surgem nas redes

Fãs sugerem que fim do relacionamento pode ser indicativo do confinamento do artista; por enquanto, ligação entre o cantor e reality da Globo é apenas boato.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Cantores anunciaram término amigável no Instagram no último dia 29.
Legenda: Cantores anunciaram término amigável no Instagram no último dia 29.
Foto: Reprodução/Instagram.

Após os cantores Zé Felipe e Ana Castela anunciarem o término do namoro por meio de uma publicação conjunta nas redes sociais, na última segunda-feira (29), especulações sobre o timing do fim do relacionamento começaram a ganhar espaço na web.

Para fãs e entusiastas do Big Brother Brasil, que terá nova edição a partir de 12 de janeiro, o término de um namoro que começou há tão pouco tempo pode significar algo a mais: a entrada de Zé Felipe na casa mais vigiada do Brasil.

Isso porque, segundo a apuração do jornalista Gabriel Vaquer, do F5, o confinamento para a 26ª edição do reality deve começar em breve, após a virada do ano, no dia 3 de janeiro.

No entanto, nenhuma informação sobre o assunto, bem como nomes de outros possíveis participantes do BBB, foi confirmada até o momento.

Novidades da edição

O BBB 26 chegará com muitas novidades ao público. Entre elas, o retorno de ex-participantes, que promete agitar a casa mais vigiada do País. Embora a TV Globo ainda não tenha confirmado oficialmente os nomes, as especulações já dominam as redes sociais.

Além dos veteranos, o programa dará mais espaço ao público. Parte dos participantes anônimos será escolhida em votações abertas, realizadas simultaneamente em cidades como São Paulo, Brasília, Salvador, Manaus e Porto Alegre. Em casas de vidro, candidatos disputarão a preferência popular por vagas no reality.

A nova temporada também trará mudanças nas dinâmicas do jogo, como maior interferência dos telespectadores, tolerância zero com participantes considerados “plantas”, versões diferentes do Big Fone e até um Cartola BBB, em que o público monta times e soma pontos conforme o desempenho dos jogadores.

