BBB 26 aposta em veteranos e web especula nomes no jogo

O Big Brother Brasil 26, que estreia em 12 de janeiro de 2026, promete movimentar o público ao apostar em uma novidade: o retorno de ex-participantes para disputar o prêmio novamente. Embora a TV Globo ainda não tenha confirmado oficialmente os nomes, as especulações já dominam as redes sociais.

Entre os veteranos mais comentados está Ana Paula Renault, do BBB 16, conhecida pelo bordão “Olha ela”. A ex-sister, que também participou de “A Fazenda” em 2018, é apontada como presença praticamente certa por colunistas especializados. Outro nome forte é o de Sarah Andrade, do BBB 21, que marcou a edição ao lado de Gil do Vigor e Juliette.

Também circulam rumores envolvendo Arthur Picoli, igualmente do BBB 21, e Jonas Sulzbach, que integrou o elenco do BBB 12. Até o momento, todos seguem apenas como apostas da internet.

Além dos veteranos, o programa dará ainda mais espaço ao público. Parte dos participantes anônimos será escolhida em votações abertas, realizadas simultaneamente em cidades como São Paulo, Brasília, Salvador, Manaus e Porto Alegre. Em casas de vidro, candidatos disputarão a preferência popular por vagas no reality.

A nova temporada também trará mudanças nas dinâmicas do jogo, como maior interferência dos telespectadores, tolerância zero com participantes considerados “plantas”, versões diferentes do Big Fone e até um Cartola BBB, em que o público monta times e soma pontos conforme o desempenho dos jogadores.