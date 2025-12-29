Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

BBB 26 aposta em veteranos e web especula nomes no jogo

Nova edição terá ex-participantes, anônimos escolhidos pelo público.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 19:47)
Zoeira
Ana Paula Renault e Arthur Picoli estão entre os cotados para retornar ao BBB.
Legenda: Ana Paula Renault e Arthur Picoli estão entre os cotados para retornar ao BBB.
Foto: Reprodução/Instagram.

O Big Brother Brasil 26, que estreia em 12 de janeiro de 2026, promete movimentar o público ao apostar em uma novidade: o retorno de ex-participantes para disputar o prêmio novamente. Embora a TV Globo ainda não tenha confirmado oficialmente os nomes, as especulações já dominam as redes sociais.

Entre os veteranos mais comentados está Ana Paula Renault, do BBB 16, conhecida pelo bordão “Olha ela”. A ex-sister, que também participou de “A Fazenda” em 2018, é apontada como presença praticamente certa por colunistas especializados. Outro nome forte é o de Sarah Andrade, do BBB 21, que marcou a edição ao lado de Gil do Vigor e Juliette.

Também circulam rumores envolvendo Arthur Picoli, igualmente do BBB 21, e Jonas Sulzbach, que integrou o elenco do BBB 12. Até o momento, todos seguem apenas como apostas da internet.

Veja também

teaser image
Zoeira

Relembre todos os apresentadores que já passaram pelo BBB

teaser image
Zoeira

Todos os vencedores do BBB: saiba quem ganhou em cada edição

teaser image
Zoeira

Prêmios do BBB: Veja valores e o que os campeões puderam comprar

Além dos veteranos, o programa dará ainda mais espaço ao público. Parte dos participantes anônimos será escolhida em votações abertas, realizadas simultaneamente em cidades como São Paulo, Brasília, Salvador, Manaus e Porto Alegre. Em casas de vidro, candidatos disputarão a preferência popular por vagas no reality.

A nova temporada também trará mudanças nas dinâmicas do jogo, como maior interferência dos telespectadores, tolerância zero com participantes considerados “plantas”, versões diferentes do Big Fone e até um Cartola BBB, em que o público monta times e soma pontos conforme o desempenho dos jogadores.

Assuntos Relacionados
foto da cantora Beyoncé nos bastidores do Grammy 2025.
Zoeira

Beyoncé se torna bilionária após reinventar carreira pop, diz Forbes

Turnês, controle criativo e negócios levaram a cantora ao novo marco

Redação
Há 33 minutos
Ana Paula Renault e Arthur Picoli estão entre os cotados para retornar ao BBB.
Zoeira

BBB 26 aposta em veteranos e web especula nomes no jogo

Nova edição terá ex-participantes, anônimos escolhidos pelo público.

Redação
Há 1 hora
Bruna Marquezine e Shawn Mendes caminhando em um terminal de aeroporto, com malas e mochilas, em um ambiente interno iluminado.
Zoeira

Shawn Mendes e Bruna Marquezine desembarcam juntos em Maceió

Dupla chamou atenção no aeroporto. Cantor tirou fotos com fãs.

Redação
29 de Dezembro de 2025
Apresentadora Poliana Abritta posa para foto.
Zoeira

Veja a programação do Fantástico especial de Ano Novo deste domingo (28)

Especial de Ano Novo traz novo apresentador, atrações musicais e histórias emocionantes.

Redação
28 de Dezembro de 2025
Patrícia Abravanel com blusa marrom, sorrindo para a câmera enquanto apresenta o quadro Show do Milhão.
Zoeira

Que horas começa o Show do Milhão neste domingo (28)?

Quadro é apresentado por Patrícia Abravanel, no SBT.

Redação
28 de Dezembro de 2025
Daniella tinha 22 anos e estrelava a novela
Zoeira

33 anos sem Daniella Perez: homenagens emocionam redes sociais

Familiares e amigos relembraram atriz e reforçam memória viva.

Redação
28 de Dezembro de 2025
Foto de Romagaga em ensaio fotográfico e sede da Polícia Civil em SP.
Zoeira

Influenciadora cearense Romagaga é solta em audiência após prisão durante confusão em hotel de SP

O caso foi registrado no 78º Distrito Policial, nos Jardins, em São Paulo.

Redação
28 de Dezembro de 2025
Paulinha Leite com camiseta amarela na entrada de uma porta segurando a porta com uma das mãos.
Zoeira

Mega da Virada: Paulinha Leite dá dicas para apostar

Ex-BBB, que já ganhou mais de 30 vezes, falou sobre suas estratégias.

Redação
28 de Dezembro de 2025
Sucesso no Instagram, Brena Jéssica cursou contabilidade e mudou de vida com 'publis'
Zoeira

Sucesso no Instagram, Brena Jéssica cursou contabilidade e mudou de vida com 'publis'

Ela até já tomou banho em pet shop para gravar produções.

João Lima Neto
28 de Dezembro de 2025
Larissa Manoela de vestido verde, cabelo com penteado e tranças pequenas, enquanto André Luiz Frambach está com camisa de botões branca.
Zoeira

Larissa Manoela rebate críticas ao marido por filme de Carmen Miranda

Segundo atriz, André Luiz Frambach foi convidado antes dela para participação.

Redação
28 de Dezembro de 2025
Qual o filme da Temperatura Máxima hoje (28/12) na TV Globo?
Zoeira

Qual o filme da Temperatura Máxima hoje (28/12) na TV Globo?

O clássico começa mais tarde, às 14h20, após a reprise do especial "Roberto Carlos - Noite Feliz".

Redação
28 de Dezembro de 2025
Imagem mostra o cantor Daniel sorridente, segurando um violão em um ambiente de estúdio, promovendo o programa Viver Sertanejo, da TV Globo, do qual é apresentador.
Zoeira

'Viver Sertanejo' exibe especial de Ano Novo e relembra momentos de 2025

Daniel celebra encontros, histórias e canções que construíram a identidade do programa.

Redação
28 de Dezembro de 2025
Imagem mostra fruto cupuaçu preso em uma árvore, ilustrando fruto cupuaçu.
Zoeira

'Globo Rural' deste domingo (28) ensina receitas com cupuaçu

Atração exibe passo a passo de jujuba e geleia feita do fruto amazônico.

Redação
28 de Dezembro de 2025
Fotografia de meio corpo da atriz Anne Hathaway em um tapete vermelho. Ela sorri e olha para a câmera. Veste um vestido vermelho sem alças com design estruturado e geométrico no busto. Seu cabelo está preso em um rabo de cavalo alto com franja reta. Ao fundo, um painel lilás com o título 'The Idea of You' e o logotipo do Prime Video.
Zoeira

Anne Hathaway cita 'Águas de Março' e Gabriel Jesus em post de fim de ano e brasileiros reagem

Além das referências ao Brasil, a atriz mencionou outros destaques pessoais do ano.

Redação
27 de Dezembro de 2025
Bella Campos, Felca, Kenya Sade e Serginho no Altas Horas.
Zoeira

Altas Horas deste sábado celebra Ano Novo, com Bela Campos e Felca

Cearense Matheus Fernandes também participa de programa.

Redação
27 de Dezembro de 2025
Fran Chagas compartilhou fotos da viagem nas redes sociais.
Zoeira

Governanta agradece Virginia por realizar sonho de conhecer o mar

Funcionária celebrou viagem a Angra dos Reis e gesto da patroa.

Redação
27 de Dezembro de 2025
Virginia se declarou a Lucas Guedez nas redes sociais como forma de apoio.
Zoeira

Virginia se declara a Lucas Guedez após treta do ‘brisadeiro’

Influenciadora demonstrou apoio ao amigo depois de polêmica com Carlinhos Maia.

Redação
27 de Dezembro de 2025
Foto que contém Tyler Perry, cineasta e magnata.
Zoeira

Cineasta Tyler Perry é acusado de assédio sexual por dois atores

Bilionário teria praticado episódios reiterados contra as duas vítimas ao longo de vários anos.

Redação
27 de Dezembro de 2025
Marina Ruy Barbosa sempre chama atenção pelos looks escolhidos em eventos nacionais e internacionais.
Zoeira

Marina Ruy Barbosa é a única brasileira no ranking das mais bem vestidas

Atriz aparece no ranking das mais elegantes de 2025 e fica em 8º lugar

Redação
27 de Dezembro de 2025
A imagem mostra o apresentador Marcos Mion e outra pessoa, que utiliza uma cabeça representativa da TV Globo.
Zoeira

'Caldeirão com Mion' se despede de 2025 com último programa da Temporada de Natal em Gramado

Atores das novelas 'Três Graças' e 'Vale Tudo' participam de games.

Redação
27 de Dezembro de 2025