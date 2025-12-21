Diário do Nordeste
Prêmios do BBB: Veja valores e o que os campeões puderam comprar

Com 25 edições concluídas, a quantia já aumentou mais de R$ 2 milhões desde o primeiro reality.

Escrito por
Milenna Murta* milenna.murta@svm.com.br
Zoeira
Juliette, mulher branca de cabelos longos, castanhos e lisos presos em um rabo de cavalo, com mãos no rosto e olhos fechados. Ela usa uma roupa prateada brilhante de manga longa e há luzes de celebração ao fundo.
Legenda: O reality show concebia R$ 500 mil nas primeiras edições.
Foto: Reprodução/TV Globo.

Não é novidade que o prêmio do Big Brother Brasil vem aumentando nos últimos anos. Desde a estreia, em 2002, o valor entregue ao brother ou sister vencedor já subiu mais de R$ 2 milhões.

Com uma quantia tão elevada, é comum que o público de casa se coloque no lugar dos campeões do reality e comece a pensar no que compraria com tanto dinheiro.

Carros, imóveis de luxo e até aparelhos eletrônicos são apenas algumas das ideias que vem à mente quando o assunto é o prêmio do BBB. Afinal, quantos bens poderiam ser adquiridos pelo vencedor?

A pedido do Diário do Nordeste, a economista e colunista Ana Alves fez um panorama sobre as possibilidades de gastos com o prêmio de cada edição do reality show. Confira!

O que era possível comprar com o prêmio de cada edição?

BBB 1 a BBB 4

As primeiras quatro edições da "casa mais vigiada do Brasil", que consagraram Kleber Bambam, Rodrigo Cowboy, Dhomini e Cida Santos como campeões, aconteceram entre os anos de 2002 e 2004.

Os vencedores levaram, cada um, R$ 500 mil para casa, o menor valor numérico na história do programa. Como assim, Bial?

Segundo Ana Alves, mesmo com uma quantia considerada baixa em relação às seguintes, a economia da época permitiu um alto poder de aquisição para os brothers e a sister.

Durante 2002 e 2004, o valor de R$ 500 mil poderia permitir a compra de:

  • 25 carros novos populares, ou;
  • 5 apartamentos de 60 m², ou;
  • 2.500 celulares, ou;
  • 333 televisões LED de tubo, ou;
  • 333 geladeiras frost free.

BBB 5 a BBB 11

Com vencedores como Alemão e Dourado, as sete seguintes edições do BBB aconteceram entre os anos de 2005 e 2011. O aumento no valor do prêmio fez jus ao lema da ex-BBB Anamara, dando “a cara da riqueza” aos campeões.

Na época, eles obtiveram R$ 1 milhão ao final do programa, 50% a mais que nos anos iniciais do reality show. Esse valor compraria:

  • 33 carros novos populares, ou;
  • 6 apartamentos de 60 m², ou;
  • 800 celulares, ou;
  • 625 televisões LCD, ou;
  • 500 geladeiras frost free.

"Apesar da inflação, houve um ganho real de poder de compra neste período, especialmente até o fim da década, quando o prêmio atingiu seu pico real", explica a colunista.

Ana Alves também ressalta que, mesmo com redução no quantitativo de celulares, houve um "ganho tecnológico significativo" nos aparelhos adquiridos.

BBB 12 a BBB 22

Talvez o valor mais lembrado da história do reality, as edições de 2012 a 2022 deram R$ 1,5 milhão aos ganhadores. Gleice, Thelminha, Juliette e Arthur Aguiar, alguns dos mais lembrados pelo público, estão na lista dos que conquistaram o prêmio em dinheiro.

Apesar do aumento do valor em 25%, a economista Ana Alves explica que “a inflação continuou corroendo o poder da moeda” durante estes 10 anos, trazendo novos cenários para as possibilidades de compra.

O aporte de R$ 1,5 milhão, para o período, significava a possibilidade de obter:

  • 30 carros novos populares, ou;
  • 5 apartamentos de 60 m², ou;
  • 2.500 smartphones intermediários, ou;
  • 600 televisões LED de 42 polegadas, ou;
  • 500 geladeiras frost free.

BBB 23

Em 2023, o big boss mudou a dinâmica do valor a ser pago no prêmio final do reality show. Ao longo do programa, os participantes também iam acumulando valores, semanalmente, caso acertassem quem seria o jogador eliminado.

Com isso, a edição concebeu R$ 2,88 milhões para a sister Amanda. A quantia era suficiente para arcar com os custos de:

  • 28 carros novos populares, ou;
  • 5 apartamentos de 60 m², ou;
  • 2.304 smartphones intermediários/premium, ou;
  • 600 televisões LED de 50 polegadas, ou;
  • 720 geladeiras frost free.

BBB 24

Calma, calabreso, que ainda tem mais! O reality de 2024 apresentou o jogador Davi Brito para o público, que venceu o programa e levou para casa R$ 2,92 milhões, o maior prêmio de todas as edições do BBB.

Com a elevada quantia, o jogador conseguiria investir na compra de:

  • 23 carros novos populares, ou;
  • 5 apartamentos de 60 m², ou;
  • 486 smartphones iPhone 13, ou;
  • 835 televisões LED de 55 polegadas, ou;
  • 730 geladeiras frost free.

BBB 25

Marcada por momentos icônicos, a edição deste ano consagrou a primeira campeã cearense do reality. Renata Saldanha, a “surucucu”, retornou a Fortaleza com um prêmio de R$ 2,7 milhões na conta.

O valor obtido pela dançarina vinda da Escola de Desenvolvimento e Integração Social para Crianças e Adolescentes (Edisca) pode suprir:

  • 18 carros novos populares, ou;
  • 4 apartamentos de 60 m², ou;
  • 450 smartphones da linha iPhone 15, ou;
  • 730 televisões LED de 55 polegadas, ou;
  • 675 geladeiras frost free.

Impactos da inflação

A economista Ana Alves explica que o pico nesse poder de compra se deu por volta de 2010, mas começou a cair gradualmente a partir de 2012. Ela observa que essa alternância no mercado ocorreu devido à "combinação da inflação persistente" e ao "aumento menos dinâmico do valor nominal do prêmio".

Em produtos de alto valor agregado e rápida evolução tecnológica, como celulares, a quantidade adquirida caiu drasticamente. Em outros itens, como televisores e geladeiras, houve ganho em quantidade, mas insuficiente para acompanhar o crescimento nominal do prêmio
Ana Alves
Economista

O que esperar do BBB 26?

Com estreia marcada para o dia 12 de janeiro, os participantes do grupo Pipoca da casa mais vigiada do Brasil serão escolhidos pelo público, através da dinâmica da Casa de Vidro.

Ao todo, serão cinco estruturas espalhadas pelas cinco regiões do País. No Nordeste, a cidade de Salvador, na Bahia, foi a escolhida para receber este jogo.

Até o momento, especula-se que o valor do prêmio do BBB 26 será de R$ 3 milhões. Se for confirmado, passará a ser a maior quantia já concedida para o vencedor do programa, ultrapassando a edição de 2024.

*Estagiária sob supervisão da jornalista Mariana Lazari.

Juliette, mulher branca de cabelos longos, castanhos e lisos presos em um rabo de cavalo, com mãos no rosto e olhos fechados. Ela usa uma roupa prateada brilhante de manga longa e há luzes de celebração ao fundo.
