Quem ganhou o BBB 25? Relembre a trajetória da campeã

Cearense que chegou mais longe no Big Brother Brasil (BBB) e a primeira do Estado a vencer o programa, Renata Saldanha, campeã do BBB 25, veio do bairro Barroso, em Fortaleza, e teve uma trajetória marcada por rivalidades, provas vencidas e resiliência.

Desde o início da temporada, a bailarina e professora se destacou ao vencer a primeira prova de resistência, e logo depois participar do “almoço das consequências”.

Ao longo do jogo, a vencedora da 25ª edição do BBB protagonizou discussões com antigos aliados e viveu um romance na reta final com Maike, com namora fora do programa.

Protagonismo