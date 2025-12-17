Quem ganhou o BBB 25? Relembre a trajetória da campeã
A vencedora enfrentou uma série de paredões consecutivos antes de garantir a vaga final.
Cearense que chegou mais longe no Big Brother Brasil (BBB) e a primeira do Estado a vencer o programa, Renata Saldanha, campeã do BBB 25, veio do bairro Barroso, em Fortaleza, e teve uma trajetória marcada por rivalidades, provas vencidas e resiliência.
Desde o início da temporada, a bailarina e professora se destacou ao vencer a primeira prova de resistência, e logo depois participar do “almoço das consequências”.
Ao longo do jogo, a vencedora da 25ª edição do BBB protagonizou discussões com antigos aliados e viveu um romance na reta final com Maike, com namora fora do programa.
Protagonismo
Na passagem pelo BBB 25, Renata acumulou papéis de destaque: foi Líder, Anjo e também cumpriu castigos do Monstro, "punição" que também dá um certo protagonismo ao jogador.
No começo da edição, Renata iniciou uma amizade com Aline e Vinicius, que foi abalada após algumas fofocas. Os amigos viraram rivais, principalmente após a Vitrine do Seu Fifi, quando Renata foi escolhida pelo público para ir a uma casa de vidro no shopping e receber informações externas.
No meio do jogo, ainda perdeu Eva, a grande aliada e dupla com quem entrou.
Em meio a uma série de embates, antes de garantir a vaga na grande final, Renata enfrentou seis paredões, e esteve sempre sob pressão da eliminação, pois era colocada na berlinda com nomes fortes para o público.
Estratégias para sobreviver no jogo
Após a eliminação de quase todos os aliados do original Quarto Fantástico, Renata teve de traçar estratégias novas ao se tornar alvo principal do grupo rival, o do Quarto Anos 50. Ela enfrentou cinco paredões consecutivos na reta final, e o último foi contra Vitória Strada, que era tida como favorita.
Após bater Vitória, Renata disputou o prêmio milionário ao lado do goiano João Pedro, da dupla de gêmeos, e do pernambucano Guilherme Vilar. A grande final promete ser uma das mais acirradas da história do programa.