Ana Maria Braga critica apagão em SP após família ficar sem luz

Ana Maria Braga demonstrou indignação ao comentar, no início do "Mais Você" desta segunda-feira (15), o apagão que afetou diferentes regiões de São Paulo.

A apresentadora contou que o problema atingiu diretamente sua família: o filho Pedro, a nora Manu e o neto Bento ficaram dias sem energia elétrica na capital paulista.

Segundo Ana Maria, a falta de luz causou prejuízos materiais, incluindo a perda de alimentos armazenados no freezer e compras feitas para as festas de fim de ano.

Ao falar sobre o impacto da situação no cotidiano, ela também destacou o desgaste enfrentado pelos moradores da cidade. “As pessoas estão exaustas, porque a falta de luz muda a dinâmica da vida”, afirmou.

A apresentadora aproveitou o espaço para comentar os transtornos enfrentados pela população durante o apagão, que comprometeu serviços e alterou a rotina de milhares de pessoas ao longo do dia em diversas regiões da capital.

Em tom crítico, Ana Maria ainda ironizou a diferença entre a demora para restabelecer o serviço e a agilidade na cobrança das contas. “

"Mas a conta vai chegar, não vai? No fim do mês, vai bater na porta e tem que pagar. E se não pagar, o cara corta mais rápido do que religa”, disparou.