Polícia conclui que filho matou Rob Reiner e Michele Singer em Los Angeles

Nick Reiner, de 32 anos, foi indiciado por homicídio; cineasta e fotógrafa foram encontrados mortos em casa.

Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Rob com a esposa Michele ao lado do filho Nick, suspeito de matá-los.
Legenda: A investigação em torno do crime foi promovida pelo departamento de polícia ao longo da noite.
Foto: Michael Buckner / AFP.

A polícia de Los Angeles concluiu que Nick Reiner, de 32 anos, matou os próprios pais, o diretor e ator Rob Reiner e a fotógrafa Michele Singer. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (15) pelo Departamento de Polícia da cidade.

Nick Reiner foi formalmente indiciado por homicídio e permanece detido. Segundo o chefe da polícia de Los Angeles, Jim McDonnell, a Divisão de Roubos e Homicídios conduziu a investigação e realizou a prisão após trabalho contínuo ao longo da noite.

“Nossa equipe conseguiu prender Nick Reiner, um dos suspeitos. Posteriormente, ele foi indiciado por homicídio”, afirmou McDonnell, que não deu detalhes adicionais sobre a apuração. 

A polícia informou ainda que o caso será encaminhado à promotoria nesta terça-feira (16). A motivação do crime não foi divulgada.

Quem era Rob Reiner e Michele Singer

Rob Reiner, de 78 anos, e Michele Singer, de 68, foram encontrados mortos dentro da residência da família, em Los Angeles, no domingo (14).

Com uma carreira marcada por clássicos do cinema, Rob Reiner dirigiu filmes como Conta Comigo (1986), "Harry & Sally – Feitos Um para o Outro" (1989), Isto é "Spinal Tap" (1984) e "O Presidente Americano" (1995). 

Rob e a esposa Michele durante um evento.
Legenda: A motivação do crime não foi revelada pela polícia de Los Angeles.
Foto: Kent Nishimura / AFP.

Como ator, ficou conhecido pela série “All in the Family" e por participações em produções recentes, como "The Bear".

Reiner e Michele Singer se conheceram nos bastidores de Harry & Sally e estavam juntos havia 36 anos. O casal deixa três filhos: Romy, Nick e Jake. O cineasta também era pai adotivo de Tracy Reiner, filha da ex-esposa Penny Marshall.

