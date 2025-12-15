Rob Reiner e a esposa são encontrados mortos em casa, nos EUA

O cineasta e ator Rob Reiner e a esposa, Michele, foram encontrados mortos na mansão da família, no sul da Califórnia, nos Estados Unidos, nesse domingo (14).

A descoberta de duas pessoas mortas na residência de Reiner, diretor de "Harry e Sally - Feitos Um para o Outro" e "Questão de Honra", foi revelada pela emissora local NBCLA e outros meios de comunicação norte-americanos.

O canal NBC citou uma fonte próxima à família segundo a qual os corpos tinham ferimentos provocados por arma branca. De acordo com a revista People, o principal suspeito do caso é o filho do casal, Nick Reiner.

A polícia de Los Angeles informou que estava investigando um caso de morte. "Ninguém foi detido, ninguém está sendo interrogado como suspeito", declarou o vice-chefe de polícia de Los Angeles, Alan Hamilton.

A prefeita de Los Angeles, Karen Bass, também disse que uma investigação está em curso. "Estou com o coração partido com a trágica perda de Rob e sua esposa Michele. Eu conhecia Rob e tenho um enorme respeito por ele", disse.

"Um ator aclamado, diretor, produtor, escritor e ativista político engajado, ele sempre usou seus talentos a serviço dos outros", acrescentou a prefeita.

Trajetória

Reiner integrava o elenco da série "The Bear". Ele alcançou a fama como ator no papel do genro desajeitado Michael "Meathead" Stivic na sitcom dos anos 1970 "All in the Family", antes de começar a dirigir com "This Is Spinal Tap", uma sátira em forma de documentário lançado em 1984.

Em 1989, dirigiu e atuou na comédia romântica "Harry e Sally", protagonizada por Billy Crystal e Meg Ryan.