Morre Léo Blanco, coreógrafo do 'Dança dos Famosos', aos 47 anos

O coreógrafo Léo Blanco, de 47 anos, foi encontrado morto em casa na última sexta-feira (9), em Curitiba.

A notícia causou comoção entre amigos, familiares e colegas de profissão. Ele ganhou projeção nacional ao participar de duas edições do “Dança dos Famosos”, formando par com Mariana Xavier, em 2017, e Luísa Sonza, em 2019.

Neste sábado (10), Mariana Xavier usou as redes sociais para prestar uma homenagem emocionada ao amigo e relembrar a relação que manteve com ele mesmo após o fim do programa.

"O Léo foi meu professor na Dança dos Famosos, em 2017, mas mais que isso: foi o melhor parceiro que eu poderia ter na realização daquele sonho, que era o dele também. Uma das pessoas mais doces e generosas que conheci ao longo da minha trajetória! A primeira música que dançamos do Domingão virou 'a nossa música' e de tempos em tempos, quando um de nós a ouvia por acaso, mandava mensagem pro outro pra dizer. Estou aqui, lembrei de você, você é importante pra mim", escreveu a atriz.

Mariana contou ainda que o último encontro entre os dois aconteceu no carnaval passado, em Salvador, e que Léo estava radiante na ocasião.

Segundo ela, o coreógrafo, que também atuava como personal trainer, enfrentava um quadro de depressão. A causa da morte não foi divulgada.

Importância da saúde mental

Em outro trecho do desabafo, a atriz falou sobre o impacto da perda e aproveitou para alertar sobre a importância da saúde mental.

"Eu tô dilacerada, ainda meio sem acreditar, escrevendo esse texto aos prantos, pra tentar organizar meus sentimentos e pensamentos. A palavra pra mim é cura, por isso escrevo essas, não só como homenagem ao Léo, mas como alerta pra todo mundo que me lê agora. Saúde mental é coisa muito séria. As pessoas carregam dores profundíssimas que a gente nem imagina".

Nos comentários das publicações de Léo Blanco, amigos e admiradores também deixaram mensagens de despedida.

“Sem acreditar ainda Léo. Descanse em paz”, escreveu um amigo. “Meus sentimentos a toda a família, você é luz”, disse outro.

“Nossa última conversa de ano novo você me contou tão feliz, sobre seus novos projetos. Não posso acreditar que você nos deixou assim, de uma forma tão dolorida”, lamentou outra pessoa.