Michael B. Jordan comemora vitória no Oscar 2026 em rede de fast food

O ator Michael B. Jordan chamou atenção nesse domingo (16) ao ir em uma rede de fastfood após receber o Oscar de Melhor Ator. O momento improvisado foi caputrado por fãs e publicado nas redes sociais.

Nas filmagens, Jordan aparece sorridente com a estatueta dourada em mãos enquanto interage com os funcionários da rede de fast food In‑N‑Out Burger, em Hollywood.

Ele ainda dedicou um momento para posar e conversar com os admiradores presentes no local. "O cara acabou de ganhar um Oscar, saiu da cerimônia, foi comer um podrão e ser fofo com os trabalhadores. Divo demais", comentou um fã no X.

Veja o momento

Prêmio de Melhor Ator

Michael B. Jordan venceu como Melhor Ator no Oscar 2026 pelo filme "Pecadores", em que interpreta o papel duplo dos irmãos gêmeos Fumaça e Foligem.

O ator se tornou o sexto ator negro a vencer a categoria. Após a vitória, ele citou artistas pretos que triunfaram no Oscar antes e agradeceu aos ancestrais.

"Estou aqui por causa das pessoas que vieram antes de mim. Sidney Poitier, Denzel Washington, Halle Berry, Jamie Foxx, Forest Whitaker, Will Smith. E estar entre esses gigantes, entre esses grandes, entre meus ancestrais... Obrigado". Michael B. Jordan ator

Além dessa categoria, o filme também levou Melhor Roteiro, Fotografia e Trilha Sonora.