O longa brasileiro "O Agente Secreto" perdeu o prêmio na categoria de Melhor Filme no Oscar 2026. A estatueta foi entregue a "Uma Batalha Após a Outra", dirigido por Paul Thomas Anderson e protagonizado por Leonardo Di Caprio, na noite deste domingo (15).

"Uma Batalha Após a Outra" foi o grande vencedor da 98ª edição do Oscar, com seis vitórias. No evento, "O Agente Secreto" disputou em quatro categorias.

Apesar da derrota, o filme brasleiro já havia se tornado o longa indicado à categoria este ano com maior bilheteria no País. A conquista foi, inclusive, celebrada por Kleber Mendonça Filho, diretor da obra.

O Diário do Nordeste fez uma cobertura ao vivo da premiação. Confira todos os vitoriosos da cerimônia clicando aqui.

Vitória de "Uma Batalha Após a Outra"

Paul Thomas Anderson, criador de outras produções icônicas como "Sangue Negro" e "Boogie Nights", celebrou a vitória. "Não existe um filme melhor do que o outro", ressaltou o diretor.

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Qual a história de Uma Batalha após a Outra?

Em "Uma Batalha Após a Outra", Thomas Anderson retrata a história de Bob, um ex-revolucionário que é levado a enfrentar a missão perigosa de resgatar a própria filha.

O filme levou prêmios no WGA Awards, Globo de Ouro, BAFTA, Critics Choice Awards e Prêmio do Sindicato de Produtores da América.

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