Streamer Alanzoka anuncia nascimento do primeiro filho após gravidez secreta
Bebê é fruto do relacionamento dele com Maethe Lima, que também é conhecida por transmitir jogos no Youtube e Twitch.
O streamer Alan Ferreira, conhecido como "Alanzoka", anunciou o nascimento do seu primeiro filho nesta terça-feira (5). O bebê é fruto do relacionamento com Maethe Lima, que também ficou famosa por transmitir jogos por plataformas como YouTube e Twitch. O casal manteve a gravidez em segredo até o nascimento do filho.
Em publicação no Instagram, eles deram as boas-vindas ao bebê: "a nossa família aumentou! Depois de viver tudo isso no nosso tempo, chegou a hora de compartilhar com vocês".
"Escolhemos viver a gestação em segredo pela privacidade da nossa família e hoje temos a certeza de que foi a melhor decisão. Foram meses de espera, sonhos e descobertas, até ele chegar e transformar tudo".
Na legenda, eles não revelaram o nome do filho, apesar de confirmarem ser um menino. "Nosso filho é a misturinha perfeita de nós dois e estamos vivendo o maior amor das nossas vidas! E agora, com o coração cheio e uma nova fase começando, queremos dividir um pouquinho dessa felicidade com vocês. Seja bem-vindo ao mundo, meu amor", escreveram.
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Em 2024, Alanzoka virou o primeiro brasileiro a registrar 7 milhões de seguidores na plataforma Twitch. Com isso, virou o 17º streamer mais seguido do mundo na plataforma na época.