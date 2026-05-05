Murilo Huff e Dona Ruth podem assinar acordo sobre guarda do filho do cantor com Marília Mendonça

A disputa judicial entre o cantor Mutilo Huff e Ruth Moreira Dias, ex-marido e mãe da cantora Marília Mendonça, parece estar prestes a encontrar um desfecho.

Conforme informações divulgadas pelo programa "Fofocalizando" nessa segunda-feira (4), as duas partes podem, em breve, assinar um acordo milionário após meses de embates públicos e judiciais.

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O que aconteceu

Durante a atração do SBT, o jornalista e apresentador Matheus Baldi afirmou que Murilo e dona Ruth teriam decidido estabelecer uma trégua nas questões legais em que estão envolvidos desde o ano passado.

Segundo o jornalista, a suspensão dos embates leva em consideração questões relacionadas ao pequeno Leo Mendonça, filho do cantor com Marília Mendonça, e assuntos financeiros ligados ao patrimônio deixado pela artista, avaliado entre R$ 300 milhões e R$ 500 milhões.

Uma vez pronto, o acordo ainda abordaria a detenção dos direitos autorais da obra de Marília, além de fonogramas e gravações inéditas.

Defesas não comentam

Baldi informou que os representantes jurídicos dos dois lados foram procurados por ele para confirmar se o acordo já havia sido formalizado judicialmente.

Em resposta, as equipes de defesa afirmaram que os detalhes não podem ser comentados publicamente, pois correm em segredo na Justiça de Goiás.

Relembre a polêmica

A relação entre Murilo Huff e dona Ruth ficou abalada em junho do ano passado, quando o cantor deu início a uma ação judicial para obter a guarda do filho, Léo.

Em publicação nas redes sociais feita na época, Murilo disse ser “muito triste ver pessoas criando histórias sem saber a verdade”, e que não entraria com um processo contra Dona Ruth, avó do filho, “sem motivos”, e que infelizmente não poderia expor “todas as provas e fatos”, pois o caso estaria em segredo de Justiça.

Huff disse ainda que não tem e nunca teve a intenção de afastar Léo da família materna, mas que diante do que ele diz que descobriu nos últimos meses a prioridade é o bem estar do seu filho, e que a “verdade prevalecerá”.

Guarda do filho de Marília está com o pai

Meses depois, a Justiça decidiu a favor do cantor, e a guarda de Léo deixou de ser da avó e passou, de maneira provisória, para o pai. A decisão foi baseada em acusações de negligência e alienação parental por parte de Dona Ruth.

A Justiça apontou que informações médicas importantes haviam sido escondidas do pai da criança. A mesma decisão, inclusive, bloqueou todas as contas bancárias com o dinheiro da herança que eram movimentadas por Ruth e Murilo até o momento. A situação só deve ser alterada mediante resolução da questão da guarda.