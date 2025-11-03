Léo, filho de Marília Mendonça, celebra aniversário da avó

Léo, filho de Marília Mendonça e Murilo Huff, foi presença especial na comemoração de 57 anos da avó, Dona Ruth Moreira. A festa aconteceu no último sábado (1º) e teve como tema principal o preto e branco, com detalhes sofisticados que combinaram com o clima de emoção e celebração familiar.

Nas redes sociais, Dona Ruth compartilhou um registro ao lado do neto, que vestia uma camisa clara, combinando com o vestido branco da aniversariante. Sorridentes, os dois posaram diante de um bolo de dois andares decorado com listras, flores neutras e toques metálicos, levando o nome “Ruth” no topo. Um grande painel com a imagem de Dona Ruth e balões prateados completavam o cenário elegante.

Desde a morte de Marília Mendonça, em 2021, Léo vive sob o carinho da avó, embora atualmente esteja sob a guarda provisória do pai, após decisão judicial de junho. Murilo, por sua vez, atravessa uma fase tranquila: recentemente comemorou 30 anos ao lado da noiva, Gabriela Versiani, e do filho, que ajudou o pai a apagar as velas.

Único herdeiro de Marília Mendonça, Léo é o titular de um patrimônio estimado em cerca de R$ 500 milhões. A administração dos bens segue sob tutela até que ele alcance a maioridade, quando poderá assumir o controle do legado deixado pela mãe.