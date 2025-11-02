Diário do Nordeste
Príncipe William é anunciado como atração do Domingão do Huck no próximo domingo (9)

Herdeiro do trono do Reino Unido estará no Brasil nesta semana, em agendas ligadas ao clima.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Foto de Luciano Huck anunciando o Príncipe William em seu programa.
Legenda: Monarca enviou um vídeo para confirmar sua presença no programa.
Foto: Reprodução / TV Globo.

O Príncipe William vai participar do Domingão com Huck no próximo domingo (9). A presença do herdeiro aparente ao trono do Reino Unido e dos Reinos da Comunidade de Nações foi confirmada pelo apresentador da atração neste domingo (2).

"Príncipe William, futuro rei da Inglaterra, filho de princesa Diana e rei Charles III estará no Brasil na semana que vem. Ele vem ao Brasil para fazer as honras de um prêmio que se chama Earthshot Prize, que premia projetos de sustentabilidade pelo mundo. […] E ele estará no Domingão no próximo domingo, fará parte da nossa mistura. Então, eu pedir para ele mandar um videozinho para gente", disse Luciano Huck.

No vídeo enviado, o príncipe de Gales afirmou que está ansioso pela participação no programa televisivo. "Oi, Luciano. Estou ansioso para vê-lo essa semana. Muito obrigado por apresentar o Earthshot Prize na quarta. Te vejo lá", falou ele na gravação.

William deve chegar ao Rio de Janeiro nesta segunda-feira (3), para a premiação mencionada por ele, que atribui anualmente um milhão de libras para cinco projetos que abordam ameaças ao meio ambiente.

Na capital fluminense, o monarca também vai se reunir com comunidades locais e visitar locais da cidade. Em seguida, ele irá para Belém, no Pará, para participar da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, a COP 30.

