Príncipe William virá ao Brasil para entrega de prêmio ambiental

O príncipe William desembarca no Brasil na próxima segunda-feira (3) para uma visita de três dias marcada por compromissos ambientais e uma agenda mantida sob sigilo por motivos de segurança.

O herdeiro do trono britânico participará da cerimônia do Prêmio Earthshot, criada por ele em 2020 para incentivar soluções inovadoras de combate às mudanças climáticas.

O evento principal acontece no dia 5 de novembro, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, e deve reunir mais de mil convidados, entre líderes globais, filantropos, cientistas e artistas. As apresentações musicais ficarão por conta de Kylie Minogue e Gilberto Gil.

Cinco projetos sairão vencedores e receberão 1 milhão de libras cada (cerca de R$ 6,5 milhões), destinados ao desenvolvimento de iniciativas sustentáveis.

Veja também País COP 30 em Belém terá representantes de 143 países, confirma secretário

Visita ao Rio de Janeiro e ao Pará

Durante a passagem pelo Brasil, William deve visitar alguns dos principais cartões-postais da capital fluminense, como o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, o Maracanã e a praia de Copacabana — onde, segundo fontes ligadas à organização, poderá participar de uma partida simbólica de vôlei.

Após cumprir a agenda no Rio, o príncipe seguirá para Belém (PA), onde representará o rei Charles III na Cúpula de Líderes Mundiais da COP30, que ocorre paralelamente à cerimônia do prêmio.

A visita ocorre em meio a uma nova fase de instabilidade na família real britânica, marcada pela recente decisão de Charles III de retirar o título de príncipe de Andrew, seu irmão, envolvido em um escândalo sexual.

Kate Middleton fora da viagem

A princesa de Gales, Kate Middleton, não acompanhará o marido nesta viagem. Ela segue em recuperação após o tratamento contra um câncer, revelado publicamente no início do ano.

Por que o Brasil foi escolhido

De acordo com os organizadores do Earthshot, o Brasil foi escolhido para sediar a edição deste ano devido à sua biodiversidade única e ao potencial de inovação sustentável.

Em nota enviada à imprensa, a equipe do príncipe afirmou que William está “entusiasmado para conhecer os brasileiros e celebrar as incríveis soluções que ganharão destaque durante a cerimônia”.