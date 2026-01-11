PM é morto a tiros após briga em barraca de praia em Fortaleza
Outra pessoa foi baleada e socorrida. Caso ocorreu em estabelecimento na Praia do Futuro.
Um policial militar que estava de folga foi morto a tiros na barraca Sunrise Beach Club, na Praia do Futuro, em Fortaleza, na noite deste domingo (11). Outra pessoa foi atingida por disparos de arma de fogo, e socorrida.
De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homicídio ocorreu após uma discussão.
A Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) realizam diligências para desvendar as circunstâncias do crime. Segundo a SSPDS, "mais detalhes serão repassados em momento oportuno para não comprometer os trabalhos policiais em andamento.
Agentes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) atenderam a ocorrência no local e realizaram o primeiros levantamentos.
O Diário do Nordeste não conseguiu contato com a barraca.