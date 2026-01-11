PM é morto a tiros após briga em barraca de praia em Fortaleza

Um policial militar que estava de folga foi morto a tiros na barraca Sunrise Beach Club, na Praia do Futuro, em Fortaleza, na noite deste domingo (11). Outra pessoa foi atingida por disparos de arma de fogo, e socorrida.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homicídio ocorreu após uma discussão.

Veja também Segurança Metalúrgico tenta assassinar esposa a facadas em Fortaleza Segurança Homem para moto em ciclofaixa, picha muro de viaduto e acaba detido em Fortaleza

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) realizam diligências para desvendar as circunstâncias do crime. Segundo a SSPDS, "mais detalhes serão repassados em momento oportuno para não comprometer os trabalhos policiais em andamento.

Agentes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) atenderam a ocorrência no local e realizaram o primeiros levantamentos.

O Diário do Nordeste não conseguiu contato com a barraca.